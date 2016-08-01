Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса

Ахтем Сеітаблаєв.



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Ахтем Сеітаблаєв отримав нагороду 12 вересня під час церемонії нагородження премією Василя Стуса.



Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.



Це одна з найдавніших українських премій у області культури.



1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН та партнери - Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво “Дух і Літера”- продовжили цю ініціативу.



Премію отримували Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк.



Довідка:

Ахтеем Шевкеетович Сеітаблаєв - український актор та режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Він працював, зокрема, над кінокартинами "Кіборги", "Чужа молитва", "Захар Беркут" та фільмом "Номери" за п'єсою Олега Сенцова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лауреатом премії ім. Василя Стуса за 2020 рік став режисерПро це повідомляє Еспресо.TV Ахтем Сеітаблаєв отримав нагороду 12 вересня під час церемонії нагородження премією Василя Стуса.Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.Це одна з найдавніших українських премій у області культури.1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН та партнери - Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво “Дух і Літера”- продовжили цю ініціативу.Премію отримувалиДовідка:Ахтеем Шевкеетович Сеітаблаєв - український актор та режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Він працював, зокрема, над кінокартинами "Кіборги", "Чужа молитва", "Захар Беркут" та фільмом "Номери" за п'єсою

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