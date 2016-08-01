вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса

Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса
Лауреатом премії ім. Василя Стуса за 2020 рік став режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ахтем Сеітаблаєв отримав нагороду 12 вересня під час церемонії нагородження премією Василя Стуса.

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

Це одна з найдавніших українських премій у області культури.

1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН та партнери - Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво “Дух і Літера”- продовжили цю ініціативу.

Премію отримували Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк.

Довідка:
Ахтеем Шевкеетович Сеітаблаєв - український актор та режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Він працював, зокрема, над кінокартинами "Кіборги", "Чужа молитва", "Захар Беркут" та фільмом "Номери" за п'єсою Олега Сенцова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: премія, лауреат, Ахтем Сеітаблаєв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса
Сьогодні, 03:34
Волинський нацпарк опублікував добірку світлин метеликів, які зустрічаються на Волині
Сьогодні, 02:32
На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани
Сьогодні, 01:48
Волинська лікарня придбала сучасне обладнання для ендоскопічних досліджень
Сьогодні, 00:38
13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Президентську премію «Українська книжка року» присуджено Жадану Президентську премію «Українська книжка року» присуджено Жадану
01 серпень, 2016, 05:50
Волинська лікарка стала переможницею премії «Жінка України-2020». ФОТО Волинська лікарка стала переможницею премії «Жінка України-2020». ФОТО
12 вересень, 08:37
Двоє відомих українців стали фіналістами престижної літературної премії у Польщі Двоє відомих українців стали фіналістами престижної літературної премії у Польщі
06 вересень, 12:09
Волинській професорці та письменниці присудили міжнародну літературну премію Волинській професорці та письменниці присудили міжнародну літературну премію
19 серпень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса
Сьогодні, 03:34
 0
Волинський нацпарк опублікував добірку світлин метеликів, які зустрічаються на Волині
Сьогодні, 02:32
 0
На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани
Сьогодні, 01:48
 0
Волинська лікарня придбала сучасне обладнання для ендоскопічних досліджень
Сьогодні, 00:38
 0
13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8