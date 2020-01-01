В МОЗ повідомили, скільки коштує і коли здавати тест на коронавірус
Сьогодні, 07:34
Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни в алгоритм тестування на COVID-19. Про це у Telegram-каналі “Коронавірус у регіонах” повідомляє МОЗ України, передає УНН.
“Із самоізоляції можна виходити вже на 14-й день без проведення ПЛР-тесту, у разі відсутності клінічних симптомів. Тестування методом ПЛР зсунули на 7-9-й день від імовірного зараження”, — йдеться в повідомленні.
Загалом коронавірус можна визначити з допомогою трьох тестів
- експрес-тест на антитіла;
- тест ІФА, імуноферментний аналіз;
- тест ПЛР, полімеразна ланцюгова реакція.
За даними МОЗ, ціна на ПЛР-тест — від 700 грн, середня вартість — 1800, результати відомі вже через добу.
“ІФА-тестування коштує 300-600 грн. Воно визначає, сформувався імунітет до коронавірусу після хвороби чи ні. Цей тест не дає відповіді, хвора людина на момент обстеження чи ні”, — повідомили в МОЗ.
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“Із самоізоляції можна виходити вже на 14-й день без проведення ПЛР-тесту, у разі відсутності клінічних симптомів. Тестування методом ПЛР зсунули на 7-9-й день від імовірного зараження”, — йдеться в повідомленні.
Загалом коронавірус можна визначити з допомогою трьох тестів
- експрес-тест на антитіла;
- тест ІФА, імуноферментний аналіз;
- тест ПЛР, полімеразна ланцюгова реакція.
За даними МОЗ, ціна на ПЛР-тест — від 700 грн, середня вартість — 1800, результати відомі вже через добу.
“ІФА-тестування коштує 300-600 грн. Воно визначає, сформувався імунітет до коронавірусу після хвороби чи ні. Цей тест не дає відповіді, хвора людина на момент обстеження чи ні”, — повідомили в МОЗ.
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