В МОЗ повідомили, скільки коштує і коли здавати тест на коронавірус





“Із самоізоляції можна виходити вже на 14-й день без проведення ПЛР-тесту, у разі відсутності клінічних симптомів. Тестування методом ПЛР зсунули на 7-9-й день від імовірного зараження”, — йдеться в повідомленні.



Загалом коронавірус можна визначити з допомогою трьох тестів



- експрес-тест на антитіла;

- тест ІФА, імуноферментний аналіз;

- тест ПЛР, полімеразна ланцюгова реакція.



За даними МОЗ, ціна на ПЛР-тест — від 700 грн, середня вартість — 1800, результати відомі вже через добу.



“ІФА-тестування коштує 300-600 грн. Воно визначає, сформувався імунітет до коронавірусу після хвороби чи ні. Цей тест не дає відповіді, хвора людина на момент обстеження чи ні”, — повідомили в МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни в алгоритм тестування на COVID-19. Про це у Telegram-каналі “Коронавірус у регіонах” повідомляє МОЗ України, передає УНН “Із самоізоляції можна виходити вже на 14-й день без проведення ПЛР-тесту, у разі відсутності клінічних симптомів. Тестування методом ПЛР зсунули на 7-9-й день від імовірного зараження”, — йдеться в повідомленні.Загалом коронавірус можна визначити з допомогою трьох тестів- експрес-тест на антитіла;- тест ІФА, імуноферментний аналіз;- тест ПЛР, полімеразна ланцюгова реакція.За даними МОЗ, ціна на ПЛР-тест — від 700 грн, середня вартість — 1800, результати відомі вже через добу.“ІФА-тестування коштує 300-600 грн. Воно визначає, сформувався імунітет до коронавірусу після хвороби чи ні. Цей тест не дає відповіді, хвора людина на момент обстеження чи ні”, — повідомили в МОЗ.

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