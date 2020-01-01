вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хочуть працювати з Маском: українська компанія тестує інноваційний двигун

Хочуть працювати з Маском: українська компанія тестує інноваційний двигун
Харківська компанія FED спільно з Національним аерокосмічним університетом ім. Жуковського «ХАІ» розробили інноваційний іонно-плазмовий двигун, який наразі проходить випробування.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав президент Асоціації «Укравіапром», голова правління АТ «ФЕД» Віктор Попов.

За його словами, такі двигуни затребувані в космічній галузі.

«Ілон Маск пропонує летіти на Марс, але тільки в один бік. Тому що сьогодні необхідні інші двигуни - не рідинні і твердопаливні. Іонно-плазмові. І ми разом з «ХАІ» розробили такий двигун і випробовуємо зараз», - сказав Попов.

Він також зазначив, що такі двигуни вже зараз потрібні не лише для космічних перельотів.

«Ось уявіть собі: маленький космічний «трактор», який прибирає сміття на навколоземній орбіті. Також необхідні апарати, на яких можна лагодити супутники. Оп, з орбіти на орбіту. «Під'їхав», «підлікував» - і все ок! Як з електрикою: увімкнув-вимкнув двигун, з рідинними двигунами в космосі це неможливо», - сказав Попов.

FED бере свій початок від заснованого у 1927 році однойменного Харківського машинобудівного заводу «ФЕД», який кілька разів за свою історію реорганізовувався.

Нині компанія FED - одне з провідних підприємств України, яке спеціалізується на розробці, виробництві, сервісному обслуговуванні та ремонті агрегатів авіаційного, космічного та загальномашинобудівного призначення. Системи управління польотом виробництва компанії FED мають ключове значення для організації безпеки літаків і вертольотів.

Близько 90% виробленої продукції експортується. Компанія працює на ринках Китаю, Південної Кореї, Канади, Туреччини, країн Європи.

У 2019 році середня заробітна плата на підприємстві становила 22 тис.грн. При цьому валовий продукт компанії на одного працівника, включно з керівництвом і техперсоналом, склав 41 тис.дол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Харків, Ілон Маск, випробування, двигун
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хочуть працювати з Маском: українська компанія тестує інноваційний двигун
Сьогодні, 05:25
У громаді поблизу луцька соцслужби навідались в сім'ї, в яких діти без поважних причин пропускають школу
Сьогодні, 04:22
Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса
Сьогодні, 03:34
Волинський нацпарк опублікував добірку світлин метеликів, які зустрічаються на Волині
Сьогодні, 02:32
На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани
Сьогодні, 01:48
Схожі новини
«Ватного реваншу не буде»: біля поліції у Луцьку відбувся мітинг. ФОТО «Ватного реваншу не буде»: біля поліції у Луцьку відбувся мітинг. ФОТО
03 вересень, 13:47
Нові рекорди Волині та майже Олімпійський норматив: плавці з Луцька виступили на змаганнях у Харкові Нові рекорди Волині та майже Олімпійський норматив: плавці з Луцька виступили на змаганнях у Харкові
29 серпень, 16:08
Ймовірний спільник луцького терориста вийшов з-під варти Ймовірний спільник луцького терориста вийшов з-під варти
28 липень, 17:54
В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19 В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19
27 липень, 04:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хочуть працювати з Маском: українська компанія тестує інноваційний двигун
Сьогодні, 05:25
 0
У громаді поблизу луцька соцслужби навідались в сім'ї, в яких діти без поважних причин пропускають школу
Сьогодні, 04:22
 0
Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса
Сьогодні, 03:34
 0
Волинський нацпарк опублікував добірку світлин метеликів, які зустрічаються на Волині
Сьогодні, 02:32
 0
На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани
Сьогодні, 01:48
 0
Медіа
відео
1/8