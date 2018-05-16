Курс валют у Луцьку на 13 вересня
Сьогодні, 09:06
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.87, а продаж – 27.98.
Євро при купівлі становить – 32.84, продажу – 33.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.42.
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Євро при купівлі становить – 32.84, продажу – 33.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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