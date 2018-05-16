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Курс валют у Луцьку на 13 вересня

Курс валют у Луцьку на 13 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.87, а продаж – 27.98.

Євро при купівлі становить – 32.84, продажу – 33.00.

Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.42.

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Теги: Волинь, курс валют, Луцьк
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