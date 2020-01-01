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За добу в Україні – 2476 нових випадків коронавірусу, на Волині – 65

За добу в Україні – 2476 нових випадків коронавірусу, на Волині – 65
В Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2 476 людей. Окрім того, 547 пацієнтів вчора одужали, а 30 — померли від ускладнень.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Загалом в Україні за весь час епідемії коронавірус виявили в 154 335 людей, з них одужали 68 893 пацієнтів, а 3 178 — померли від ускладнень. 82 264 людей продовжують лікуватися від COVID-19.

Найбільше нових хворих у Києві (140). 225 випадків у Тернопільській області, понад 100 випадків у Львівській (140) Харківській (180), Чернівецькій (129), Івано-Франківській (132), Одеській та Рівненській (по 100), Хмельницькій (118), Черкаській (111), Запорізькій (105).

У Волинській області зафіксували 65 нових випадки інфікування COVID-19, 2 людей - одужали.

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Теги: коронавірус, Україна
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