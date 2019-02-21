Луцькрада запропонувала роботу відомому скульптору Голованю. ФОТО

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки з нагоди Дня міста урочисто відкрили алеї, присвяченої скульптурам відомого луцького скульптора Миколи Голованя.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.«Я хочу найперше подякувати вам за ваш творчий доробок, непростий, але плідний, життєвий шлях, за те, що сьогодні будинок Миколи Голованя є символом нашого міста. Микола Головань – символ нашого міста, і його почесний громадянин. Дякую вам за те, що разом нам вдалося зробити цю алею. Вечорами я часто гуляю у парку, і спостерігаю, з якою цікавістю люди розглядають ці скульптури. Ця алея унікальна, адже в день вона виглядає по-одному, а ввечері – зовсім інакше. Світло підкреслює ці чудові форми, які Микола Микитович творим багато десятків років. Чудово, що сьогодні нам вдалося зібрати їх усіх у одному місці», - висловив митцю свою щиру вдячність радник Луцького міського головиТакож він зазначив, що скульптору часто доводиться проводити екскурсії своїм творчим обійстям, а відтак – запропонував йому працевлаштування в КП «Центр туристичної інформації» та вручив Почесну грамоту міського голови.Потому Микола Головань пригадав свій творчий шлях, та подякував міській владі за підтримку.