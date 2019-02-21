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Луцькрада запропонувала роботу відомому скульптору Голованю. ФОТО

Луцькрада запропонувала роботу відомому скульптору Голованю. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки з нагоди Дня міста урочисто відкрили алеї, присвяченої скульптурам відомого луцького скульптора Миколи Голованя.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

«Я хочу найперше подякувати вам за ваш творчий доробок, непростий, але плідний, життєвий шлях, за те, що сьогодні будинок Миколи Голованя є символом нашого міста. Микола Головань – символ нашого міста, і його почесний громадянин. Дякую вам за те, що разом нам вдалося зробити цю алею. Вечорами я часто гуляю у парку, і спостерігаю, з якою цікавістю люди розглядають ці скульптури. Ця алея унікальна, адже в день вона виглядає по-одному, а ввечері – зовсім інакше. Світло підкреслює ці чудові форми, які Микола Микитович творим багато десятків років. Чудово, що сьогодні нам вдалося зібрати їх усіх у одному місці», - висловив митцю свою щиру вдячність радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Луцькрада запропонувала роботу відомому скульптору Голованю. ФОТО

Також він зазначив, що скульптору часто доводиться проводити екскурсії своїм творчим обійстям, а відтак – запропонував йому працевлаштування в КП «Центр туристичної інформації» та вручив Почесну грамоту міського голови.
Луцькрада запропонувала роботу відомому скульптору Голованю. ФОТО

Потому Микола Головань пригадав свій творчий шлях, та подякував міській владі за підтримку.

Луцькрада запропонувала роботу відомому скульптору Голованю. ФОТО
Луцькрада запропонувала роботу відомому скульптору Голованю. ФОТО
Луцькрада запропонувала роботу відомому скульптору Голованю. ФОТО

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Теги: Луцьк, Микола Головань
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Коментарі 5
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Поліщук піариться за чужий рахунок. Це не чесно.
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Поліщук піариться за чужий рахунок. Це не чесно.
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А ви йому землю оформили під майстерню чи далі мізги їб..те. Дайте старій людині спокій
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Для повного щастя залишилось вибрати головою міста Поліщука і проголосувати за партію За майбутнє.І тоді Палиця повний феодал міста Луцька.Базарники,які залишились на Старому ринку, з квітня місяця готовтесь до переїзду на Новий ринок.Це буде початок в новому році.А,що буде на протязі п"яти років,знає тільки Палиця.
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А Головань, в свою чергу, лиже сраку тимчасовій владі від щастя, від "визнання" свого таланту. Негоже, так робити, пане Головань. Негоже прогинатись, адже влада приходить і відходить, а честь і совість - величина постійна, як число пі.
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