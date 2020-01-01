Дубль «Волині» програв хмельницькому «Поділлю»

У матчі 2 туру Другої ліги луцька "Волинь-2" поступилася суперникам із Хмельницького з мінімальним рахунком.У звітному поєдинку підопічні Альберта Шахова не могли розраховувати на допомогу Назарія Богомаза, Артура Рябова та Максима Войтіховського, які днем раніше були задіяні у виїзному матчі першої команди, - пише пресслужба "Волині".Утім, волиняни все одно почали матч активніше за господарів поля, а Богдан Кобзар втратив шанс з льоту пробити після подачі з кутового.Гравці «Поділля» відповіли хорошим моментом Кирила Костенка, удар якого був трохи неточним, а «хрестоносці» - моментом Миколи Миронюка, який під час швидкої атаки лише якісь сантиметри не влучив у нижній кут воріт господарів.У середині тайму хмельничани таки захопили ініціативу в грі. Якщо спочатку подвійним сейвом Арсеній Коркодим врятував «Волинь» після удару Андрія Ліповуза та добивання Владислава Прильопи, то на 28-й хвилині таки капітулював після точного удару головою від Віталія Каверіна – 1:0. Волиняни могли зрівняти рахунок, однак після удару Миронюка та рикошету від нашого гравця Олег Чуваєв таки перевів «кулястого» на кутовий.Після перерви «Поділлю» вдавалося тримати нашу команду на відстані від своїх володінь, зберігаючи надійність біля власних воріт. Однак свій найкращий момент підопічні Альберта Шахова таки створили – після подачі Дмитра Максимчука головою пробивав Денис Теслюк, однак Чуваєв знову в карколомному стрибку врятував свою команду. Другу половину тайму «Волинь» провела, володіючи ініціативою, однак забити рятівний гол у цьому поєдинку так і не зуміла.Наступний поєдинок через зняття зі змагань «Калуша» «Волинь-2» знову проведе на виїзді – 26 вересня наша команда зустрінеться із «Черніговом».