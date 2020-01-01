Словенка відрізала собі руку, щоб отримати мільйон євро страховки, а потрапила до в'язниці





В результаті дівчина отримала два роки в’язниці за шахрайство.

Про це повідомляє

Суд у Любляні визнав дівчину та її хлопця винними у страховому шахрайстві. Сам інцидент стався у 2019 році — дівчина навмисно відрізала собі руку пилою і навмисне не взяла із собою кінцівку у лікарню, аби її не пришили назад і інвалідність стала невідворотною.



Перед цією травмою Адлесіч оформила п’ять страховок, а за декілька днів перед інцидентом хлопець дівчини шукав в інтернеті інформацію про штучні руки. Ці факти стали доказами, які прокуратура представила у суді.



Якби план пари спрацював, вони б отримали півмільйона євро одразу, а ще стільки ж — щомісячними платежами.



До речі, лікарям врятувати руку дівчини вдалося — вони змогли знайти її і встигли пришити назад. Але на цьому гарні новини для Адлесіч закінчуються — суд відправив її до в’язниці на два роки, її хлопця — на три. Батько дівчини за співучасть отримав рік тюрми умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Словенії 22-річна Юлія Адлесіч відрізала собі руку циркулярною пилою трохи вище зап'ястя заради одного мільйона євро страхових виплат.В результаті дівчина отримала два роки в’язниці за шахрайство.Про це повідомляє Громадське.

Суд у Любляні визнав дівчину та її хлопця винними у страховому шахрайстві. Сам інцидент стався у 2019 році — дівчина навмисно відрізала собі руку пилою і навмисне не взяла із собою кінцівку у лікарню, аби її не пришили назад і інвалідність стала невідворотною.Перед цією травмою Адлесіч оформила п’ять страховок, а за декілька днів перед інцидентом хлопець дівчини шукав в інтернеті інформацію про штучні руки. Ці факти стали доказами, які прокуратура представила у суді.Якби план пари спрацював, вони б отримали півмільйона євро одразу, а ще стільки ж — щомісячними платежами.До речі, лікарям врятувати руку дівчини вдалося — вони змогли знайти її і встигли пришити назад. Але на цьому гарні новини для Адлесіч закінчуються — суд відправив її до в’язниці на два роки, її хлопця — на три. Батько дівчини за співучасть отримав рік тюрми умовно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію