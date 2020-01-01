На ремонт інтернату на Волині хочуть витратити понад 300 тисяч
Сьогодні, 16:36
В Горохівському психоноврологічному інтернаті відбудеться поточний ремонт приміщень житлового корпусу.
Відповідний тендер оприлюднили 11 вересня на публічній платформі закупівель Prozorro, - пише Район.in.ua.
На ремонт у психоневрологічному інтернаті у Горохові планують витратити 310 тисяч гривень.
У роботи входить: заміна дверей, заміна старої плитки на нову, штукатурка стін та відкосів, фарбування стель, улаштування металевих поручнів та інше.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 28 вересня.
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Відповідний тендер оприлюднили 11 вересня на публічній платформі закупівель Prozorro, - пише Район.in.ua.
На ремонт у психоневрологічному інтернаті у Горохові планують витратити 310 тисяч гривень.
У роботи входить: заміна дверей, заміна старої плитки на нову, штукатурка стін та відкосів, фарбування стель, улаштування металевих поручнів та інше.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 28 вересня.
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