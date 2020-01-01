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На ремонт інтернату на Волині хочуть витратити понад 300 тисяч

На ремонт інтернату на Волині хочуть витратити понад 300 тисяч
В Горохівському психоноврологічному інтернаті відбудеться поточний ремонт приміщень житлового корпусу.

Відповідний тендер оприлюднили 11 вересня на публічній платформі закупівель Prozorro, - пише Район.in.ua.

На ремонт у психоневрологічному інтернаті у Горохові планують витратити 310 тисяч гривень.

У роботи входить: заміна дверей, заміна старої плитки на нову, штукатурка стін та відкосів, фарбування стель, улаштування металевих поручнів та інше.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 28 вересня.

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Теги: інтернат, ремонт
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