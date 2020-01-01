На ремонт інтернату на Волині хочуть витратити понад 300 тисяч





Відповідний тендер оприлюднили 11 вересня на публічній платформі закупівель Prozorro, - пише



На ремонт у психоневрологічному інтернаті у Горохові планують витратити 310 тисяч гривень.



У роботи входить: заміна дверей, заміна старої плитки на нову, штукатурка стін та відкосів, фарбування стель, улаштування металевих поручнів та інше.



Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 28 вересня.

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