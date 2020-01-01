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Запорізькі копи знайшли поле канабісу

Запорізькі копи знайшли поле канабісу
Під час проведення профілактичних заходів з протидії незаконному обігу наркотиків оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції викрили групу осіб, які організували вирощування канабісу.

На «плантації» правоохоронці затримали двох осіб під час обробки двометрових кущів канабісу. Загалом поліцейські вилучили 1910 кущів, - повідомляють на сайті поліції.

Мешканці Мелітополя, одному з яких на праві оренди належить земельна ділянка біля села Зарічне, поле з соняшниками частково засіяли канабісом.

У п’ятницю, 11 вересня, поліцейські затримали двох «аграріїв» на ділянці під час обробки наркотичних кущів. Між соняшниками виявили 1910 кущів заввишки два метри. Їх вартість на «чорному» ринку сягає 10 млн грн.

Слідчим управлінням обласної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності.

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Теги: поліція, кримінал
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