Білоруський кордон охороняють у посиленому режимі. ВІДЕО

Держприкордонслужба посилила охорону ділянки українсько-білоруського кордону і залучає для цього додаткові резерви, в тому числі підрозділи «ДОЗОРу» та Кінологічного навчально центру.Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери «Safe Boat 27», - повідомляють у ДПСУ.Заходи тривають, перш за все, аби упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб.Наразі збирається та враховується вся наявна інформація, що може впливати на стан охорони державного кордону. В оперативно-службовій діяльності активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.Крім того, проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт.Нагадаємо, що протяжність ділянки українсько-білоруського кордону складає більше 1 тис. км, він проходить в межах 5 областей, в тому чийслі й Волинської.