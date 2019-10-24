вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Громада РУНВіри збудує храм у селі біля Луцька

Громада РУНВіри збудує храм у селі біля Луцька
У селі Зміїнець поблизу Луцька планують збудувати неоязичницький храм.

Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва храму в селі Зміїнець Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА, - пише ВолиньOnline.

Замовником виступає релігійна організація «Луцька релігійна громада «ЛАД» Рідної Української Національної Віри».

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, відповідає детальному плану території села Зміїнець, затвердженому рішенням Княгининівської сільради від 7 червня 2019 року.

Гранично допустима висотність будівлі – до 18 метрів, максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 15 %. Планувальні обмеження відсутні.

Довідково. Рідна Украї́нська Національна Віра (РУНВіра) — українська неоязичницька, рідновірська релігійна організація. Ідейним натхненником РУНВіри став Лев Силенко (1921—2008), якого вважають Духовним Учителем і Пророком, який, реформувавши стародавню (дохристиянську) віру, проголосив РУНВіру (Рідну Українську Національну Віру), віру в Єдиного Господа Дажбога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РУНВіра, релігія, Луцьк, Зміїнець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Слів не вистачає,щоб це описати.
Відповісти
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Росії хочуть поховати Леніна
Сьогодні, 18:39
Громада РУНВіри збудує храм у селі біля Луцька
Сьогодні, 18:13
Подарункові сертифікати в луцький слідчий ізолятор – у ТОП-3 найпопулярніших в Україні
Сьогодні, 17:57
У Луцьку ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту
Сьогодні, 17:21
Виявили новий побічний ефект парацетамолу
Сьогодні, 17:17
Схожі новини
«Поклоніння силам тьми, дияволу і його прислужникам», – владика Михаїл про Хеловін «Поклоніння силам тьми, дияволу і його прислужникам», – владика Михаїл про Хеловін
24 жовтень, 2019, 13:00
У волинському онкодиспансері на місці майбутньої церкви відзначили храмове свято У волинському онкодиспансері на місці майбутньої церкви відзначили храмове свято
01 вересень, 2019, 15:10
У селі під Луцьком сталася аварія. ФОТО У селі під Луцьком сталася аварія. ФОТО
16 серпень, 2019, 22:57
До Луцька привезли мощі та ікону, яка зцілює від онкозахворювань До Луцька привезли мощі та ікону, яка зцілює від онкозахворювань
06 серпень, 2019, 22:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Росії хочуть поховати Леніна
Сьогодні, 18:39
 0
Громада РУНВіри збудує храм у селі біля Луцька
Сьогодні, 18:13
 0
Подарункові сертифікати в луцький слідчий ізолятор – у ТОП-3 найпопулярніших в Україні
Сьогодні, 17:57
 0
У Луцьку ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту
Сьогодні, 17:21
 0
Виявили новий побічний ефект парацетамолу
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8