Громада РУНВіри збудує храм у селі біля Луцька





Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва храму в селі Зміїнець Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА, - пише



Замовником виступає релігійна організація «Луцька релігійна громада «ЛАД» Рідної Української Національної Віри».



Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, відповідає детальному плану території села Зміїнець, затвердженому рішенням Княгининівської сільради від 7 червня 2019 року.



Гранично допустима висотність будівлі – до 18 метрів, максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 15 %. Планувальні обмеження відсутні.



Довідково. Рідна Украї́нська Національна Віра (РУНВіра) — українська неоязичницька, рідновірська релігійна організація. Ідейним натхненником РУНВіри став Лев Силенко (1921—2008), якого вважають Духовним Учителем і Пророком, який, реформувавши стародавню (дохристиянську) віру, проголосив РУНВіру (Рідну Українську Національну Віру), віру в Єдиного Господа Дажбога.

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