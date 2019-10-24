Громада РУНВіри збудує храм у селі біля Луцька
Сьогодні, 18:13
У селі Зміїнець поблизу Луцька планують збудувати неоязичницький храм.
Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва храму в селі Зміїнець Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА, - пише ВолиньOnline.
Замовником виступає релігійна організація «Луцька релігійна громада «ЛАД» Рідної Української Національної Віри».
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, відповідає детальному плану території села Зміїнець, затвердженому рішенням Княгининівської сільради від 7 червня 2019 року.
Гранично допустима висотність будівлі – до 18 метрів, максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 15 %. Планувальні обмеження відсутні.
Довідково. Рідна Украї́нська Національна Віра (РУНВіра) — українська неоязичницька, рідновірська релігійна організація. Ідейним натхненником РУНВіри став Лев Силенко (1921—2008), якого вважають Духовним Учителем і Пророком, який, реформувавши стародавню (дохристиянську) віру, проголосив РУНВіру (Рідну Українську Національну Віру), віру в Єдиного Господа Дажбога.
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Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва храму в селі Зміїнець Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА, - пише ВолиньOnline.
Замовником виступає релігійна організація «Луцька релігійна громада «ЛАД» Рідної Української Національної Віри».
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, відповідає детальному плану території села Зміїнець, затвердженому рішенням Княгининівської сільради від 7 червня 2019 року.
Гранично допустима висотність будівлі – до 18 метрів, максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 15 %. Планувальні обмеження відсутні.
Довідково. Рідна Украї́нська Національна Віра (РУНВіра) — українська неоязичницька, рідновірська релігійна організація. Ідейним натхненником РУНВіри став Лев Силенко (1921—2008), якого вважають Духовним Учителем і Пророком, який, реформувавши стародавню (дохристиянську) віру, проголосив РУНВіру (Рідну Українську Національну Віру), віру в Єдиного Господа Дажбога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Слів не вистачає,щоб це описати.
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