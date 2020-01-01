Де у Луцьку та на Волині не буде світла 13 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 20:00
Через планові роботи на лініях електропередачі, у деяких населених пунктах Волинської області вимкнуть електропостачання.
Про це повідомляють у «Волиньобленерго».
Так, 14 вересня з 13:30 до 17:00 тимчасово відсутнє електропостачання буде у будинках на проспектів Молоді, 8, 8г,10, 10а, 10б та на вулиці Загородня, 24 обласного центру Волині.
З 9:00 до 17:00 у Нововолинську світла не буде за такими адресами: пр. Перемоги, вул. Польова. Ціолковського 29-35,34-42, Довженка, І.Франка 8,10.
Володимир-Волинський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Бегета, Заброди,
Горохівський район
Без електропостачання залишаться жителі сіл Ощів та Жабче.
Іваничівський район
З 9:30 до 16:30 буде відсутня електроенергія у селпх Поромів та Кучків, а з 10:00 до 17:00 світла не буде у домівках жителів села Павлівка.
Камінь-Каширський район
З 9:30 до 16:00 світла не буде у селах Воєгоще та Запруддя.
Ківерцівський район
У період з 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі будинків №2-12 на вулиці Деревообробників у Ківерцях та у селах Миловиця, Човниця, Ромашківка. З 9:00 до 12:00 світла не буде у жителів села Прилуцьке, а з 12:00 до 17:00 у селі Жидичин.
Ковельський район
З 9:00 до 17:00 світло вимкнуть у селищі Голоби, селі Партизанське та у місті Ковель.
Локачинський район
З 9:00 до 17:00 запланована перерва електропостачання у селі Привітне та Колпитів.
Луцький район
Жителі села Забороль будуть вимушені залишитися без електропостачання з 9:00 до 17:00.
Любомльський та Шацький райони
З 8:00 до 17:00 світла не буде у селах Світязь, Скиби, Бірки, Гуща.
Любешівський район
З 10:00 до 17:00 заплановане вимкнення електропостачання у селах Мукошин, Проходи та у селищі міського типу Любешів.
Ратнівський район
З 10:00 до 16:00 не буде світла у домівках жителів села Втіхово.
Рожищенський район
У період з 9:00 до 17:00 електропостачання припинять у селах Переспа, Тихотин, Бортяхівка, Уляники, Городині, Романів, Рудка-Козинська, Сокіл, Навіз, Кобче, Вітоніж, Кременець, Мильськ. Також у цей період світла не буде на вулицях Грушевського, 1 травня, Січових Стрільців у Рожищі.
Старовижівський район
З 10:00 до 17:00 не буде світла у селах Журавлине, Дубечне, Секунь.
Турійський район
З 10:00 до 16:30 вимкнуть електропостачання у селах Літин, Ягідне та селища Луків.
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Про це повідомляють у «Волиньобленерго».
Так, 14 вересня з 13:30 до 17:00 тимчасово відсутнє електропостачання буде у будинках на проспектів Молоді, 8, 8г,10, 10а, 10б та на вулиці Загородня, 24 обласного центру Волині.
З 9:00 до 17:00 у Нововолинську світла не буде за такими адресами: пр. Перемоги, вул. Польова. Ціолковського 29-35,34-42, Довженка, І.Франка 8,10.
Володимир-Волинський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Бегета, Заброди,
Горохівський район
Без електропостачання залишаться жителі сіл Ощів та Жабче.
Іваничівський район
З 9:30 до 16:30 буде відсутня електроенергія у селпх Поромів та Кучків, а з 10:00 до 17:00 світла не буде у домівках жителів села Павлівка.
Камінь-Каширський район
З 9:30 до 16:00 світла не буде у селах Воєгоще та Запруддя.
Ківерцівський район
У період з 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі будинків №2-12 на вулиці Деревообробників у Ківерцях та у селах Миловиця, Човниця, Ромашківка. З 9:00 до 12:00 світла не буде у жителів села Прилуцьке, а з 12:00 до 17:00 у селі Жидичин.
Ковельський район
З 9:00 до 17:00 світло вимкнуть у селищі Голоби, селі Партизанське та у місті Ковель.
Локачинський район
З 9:00 до 17:00 запланована перерва електропостачання у селі Привітне та Колпитів.
Луцький район
Жителі села Забороль будуть вимушені залишитися без електропостачання з 9:00 до 17:00.
Любомльський та Шацький райони
З 8:00 до 17:00 світла не буде у селах Світязь, Скиби, Бірки, Гуща.
Любешівський район
З 10:00 до 17:00 заплановане вимкнення електропостачання у селах Мукошин, Проходи та у селищі міського типу Любешів.
Ратнівський район
З 10:00 до 16:00 не буде світла у домівках жителів села Втіхово.
Рожищенський район
У період з 9:00 до 17:00 електропостачання припинять у селах Переспа, Тихотин, Бортяхівка, Уляники, Городині, Романів, Рудка-Козинська, Сокіл, Навіз, Кобче, Вітоніж, Кременець, Мильськ. Також у цей період світла не буде на вулицях Грушевського, 1 травня, Січових Стрільців у Рожищі.
Старовижівський район
З 10:00 до 17:00 не буде світла у селах Журавлине, Дубечне, Секунь.
Турійський район
З 10:00 до 16:30 вимкнуть електропостачання у селах Літин, Ягідне та селища Луків.
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Коментарі 1
13 серпня? Точно?!
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