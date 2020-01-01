Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 14 вересня
Сьогодні, 19:21
14 вересня синоптики не передбачають опадів на території Волинської області. На Волині буде малохмарно.
Очікується вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 21-26°, - повідомляють у Волинському обласному гідрометцентрі.
У Луцьку небо теж буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів.
Температура повітря уночі становитиме +13- +16 градусів, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +21 - +24 градуси, а увечері на лучан чекає температура +24 - +18 градусів за Цельсієм.
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Очікується вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 21-26°, - повідомляють у Волинському обласному гідрометцентрі.
У Луцьку небо теж буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів.
Температура повітря уночі становитиме +13- +16 градусів, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +21 - +24 градуси, а увечері на лучан чекає температура +24 - +18 градусів за Цельсієм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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