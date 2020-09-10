У Рівному учні опівночі вітали вчителя з днем народження, а сусіди викликали поліцію. ВІДЕО





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У четвер, 10 вересня тренеру з бейсболу та викладачу фізкультури в ЗОШ №1 та класному керівнику одного із класів школи Андрію Малиновському виповнилося 39 років. Учні 11 класу у день народження свого класного керівника вирішили влаштувати йому незабутнє видовище - опівночі з тортом клас прийшов до багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні, де проживає вчитель, вітати його.



Відео Андрій Малиновський опублікував у своєму Instagram.



Переглянути цей допис в Instagram 10.09 о 24.00 Днюха! МІЙ 11 КЛАС! Допис, поширений Андрій Малиновський (@malinaandriy) 10 Вер 2020 р. о 3:16 PDT



Щоправда, не всі оцінили старання дітей. Оскільки вітали класного керівника доволі голосно, виконуючи пісню "18 мне уже" гурту "Руки вверх", сусіди поскаржилися на шум поліції і викликали патрульних.



Школярі пояснили, що прийшли привітати вчителя. Зрештою, нікого не затримували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному учні одинадцятого класу уночі прийшли привітати з днем народження свого вчителя, але сусіди викликали поліцію.Про це повідомляє РадіоТрек У четвер, 10 вересня тренеру з бейсболу та викладачу фізкультури в ЗОШ №1 та класному керівнику одного із класів школи Андрію Малиновському виповнилося 39 років. Учні 11 класу у день народження свого класного керівника вирішили влаштувати йому незабутнє видовище - опівночі з тортом клас прийшов до багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні, де проживає вчитель, вітати його.Відео Андрій Малиновський опублікував у своєму Instagram.Щоправда, не всі оцінили старання дітей. Оскільки вітали класного керівника доволі голосно, виконуючи пісню "18 мне уже" гурту "Руки вверх", сусіди поскаржилися на шум поліції і викликали патрульних.Школярі пояснили, що прийшли привітати вчителя. Зрештою, нікого не затримували.

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