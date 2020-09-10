У Рівному учні опівночі вітали вчителя з днем народження, а сусіди викликали поліцію. ВІДЕО
Сьогодні, 20:46
У Рівному учні одинадцятого класу уночі прийшли привітати з днем народження свого вчителя, але сусіди викликали поліцію.
Про це повідомляє РадіоТрек.
У четвер, 10 вересня тренеру з бейсболу та викладачу фізкультури в ЗОШ №1 та класному керівнику одного із класів школи Андрію Малиновському виповнилося 39 років. Учні 11 класу у день народження свого класного керівника вирішили влаштувати йому незабутнє видовище - опівночі з тортом клас прийшов до багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні, де проживає вчитель, вітати його.
Відео Андрій Малиновський опублікував у своєму Instagram.
Щоправда, не всі оцінили старання дітей. Оскільки вітали класного керівника доволі голосно, виконуючи пісню "18 мне уже" гурту "Руки вверх", сусіди поскаржилися на шум поліції і викликали патрульних.
Школярі пояснили, що прийшли привітати вчителя. Зрештою, нікого не затримували.
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Про це повідомляє РадіоТрек.
У четвер, 10 вересня тренеру з бейсболу та викладачу фізкультури в ЗОШ №1 та класному керівнику одного із класів школи Андрію Малиновському виповнилося 39 років. Учні 11 класу у день народження свого класного керівника вирішили влаштувати йому незабутнє видовище - опівночі з тортом клас прийшов до багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні, де проживає вчитель, вітати його.
Відео Андрій Малиновський опублікував у своєму Instagram.
Щоправда, не всі оцінили старання дітей. Оскільки вітали класного керівника доволі голосно, виконуючи пісню "18 мне уже" гурту "Руки вверх", сусіди поскаржилися на шум поліції і викликали патрульних.
Школярі пояснили, що прийшли привітати вчителя. Зрештою, нікого не затримували.
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