Волинь — серед аутсайдерів за показником «дитячих» щеплень

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що у західному регіоні, а також Запорізькій та Вінницькій областях спостерігається найнижчий показник проведення щеплень дітям.За словами міністра, серед областей-аутсайдерів є Волинська, - повідомляє Суспільне Волині.За даними МОЗ, станом на 1 серпня рівень охоплення плановою вакцинацією дітей першого року життя не дотягує навіть до половини від річного плану:проти поліомієліту (3 дози до року ) — 46,5%,дифтерії, кашлюку та правцю (3 дози до року ) — 45,7 %,корі, паротиту, краснухи (проводять в один рік) — 45,3%вірусного гепатиту Б — 42%,туберкульозу — 48,1%,гемофільної інфекції — 44,6%.Найнижчі показники охоплення щепленням дітей першого року життя зафіксовані у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Запорізькій та Вінницькій областях. Показники у цих регіонах нижчі, ніж середні по Україні.Читайте також: Як правильно вакцинуватися під час пандемії COVID-19. Пояснює МОЗСтепанов зазначив, що занепокоєння також викликає вакцинація дорослих від дифтерії та правця. Цей показник складає лише 28,4% від плану."Така ситуація загрожує новими спалахами вакцинокерованих хвороб, в тому числі корі, які можуть стати непосильним тягарем для нашої медичної системи в умовах COVID-19", - сказав очільник МОЗ.Степанов додав, що усі вакцини закуплені державою, передані в регіони, а людям просто "треба піти й зробити щеплення".