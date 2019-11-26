Волинь — серед аутсайдерів за показником «дитячих» щеплень
Сьогодні, 15:27
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що у західному регіоні, а також Запорізькій та Вінницькій областях спостерігається найнижчий показник проведення щеплень дітям.
За словами міністра, серед областей-аутсайдерів є Волинська, - повідомляє Суспільне Волині.
За даними МОЗ, станом на 1 серпня рівень охоплення плановою вакцинацією дітей першого року життя не дотягує навіть до половини від річного плану:
проти поліомієліту (3 дози до року ) — 46,5%,
дифтерії, кашлюку та правцю (3 дози до року ) — 45,7 %,
корі, паротиту, краснухи (проводять в один рік) — 45,3%
вірусного гепатиту Б — 42%,
туберкульозу — 48,1%,
гемофільної інфекції — 44,6%.
Найнижчі показники охоплення щепленням дітей першого року життя зафіксовані у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Запорізькій та Вінницькій областях. Показники у цих регіонах нижчі, ніж середні по Україні.
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Степанов зазначив, що занепокоєння також викликає вакцинація дорослих від дифтерії та правця. Цей показник складає лише 28,4% від плану.
"Така ситуація загрожує новими спалахами вакцинокерованих хвороб, в тому числі корі, які можуть стати непосильним тягарем для нашої медичної системи в умовах COVID-19", - сказав очільник МОЗ.
Степанов додав, що усі вакцини закуплені державою, передані в регіони, а людям просто "треба піти й зробити щеплення".
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За словами міністра, серед областей-аутсайдерів є Волинська, - повідомляє Суспільне Волині.
За даними МОЗ, станом на 1 серпня рівень охоплення плановою вакцинацією дітей першого року життя не дотягує навіть до половини від річного плану:
проти поліомієліту (3 дози до року ) — 46,5%,
дифтерії, кашлюку та правцю (3 дози до року ) — 45,7 %,
корі, паротиту, краснухи (проводять в один рік) — 45,3%
вірусного гепатиту Б — 42%,
туберкульозу — 48,1%,
гемофільної інфекції — 44,6%.
Найнижчі показники охоплення щепленням дітей першого року життя зафіксовані у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Запорізькій та Вінницькій областях. Показники у цих регіонах нижчі, ніж середні по Україні.
Читайте також: Як правильно вакцинуватися під час пандемії COVID-19. Пояснює МОЗ
Степанов зазначив, що занепокоєння також викликає вакцинація дорослих від дифтерії та правця. Цей показник складає лише 28,4% від плану.
"Така ситуація загрожує новими спалахами вакцинокерованих хвороб, в тому числі корі, які можуть стати непосильним тягарем для нашої медичної системи в умовах COVID-19", - сказав очільник МОЗ.
Степанов додав, що усі вакцини закуплені державою, передані в регіони, а людям просто "треба піти й зробити щеплення".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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