У Луцьку ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту





Про це повідомляють на сторінці Товариство інвалідів АТО Волині у фейсбуці.



Причиною блокування маргрутних таксі протестувальники називають порушення прав ветеранів АТО водієм.



"Луцькі ветерани заблокували рух приміського автобусу через порушення водієм прав ветеранів у безкоштовному перевезенні,яке гарантує держава", - йдеться у дописі на стоірнці.



Атовці блокуватимуть рух автобусу до тих пір, поки не до них не з'являться водій і перевізник.

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