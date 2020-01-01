У Луцьку ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту
Сьогодні, 17:21
В обласному центір Волині ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту в якості протесту.
Про це повідомляють на сторінці Товариство інвалідів АТО Волині у фейсбуці.
Причиною блокування маргрутних таксі протестувальники називають порушення прав ветеранів АТО водієм.
"Луцькі ветерани заблокували рух приміського автобусу через порушення водієм прав ветеранів у безкоштовному перевезенні,яке гарантує держава", - йдеться у дописі на стоірнці.
Атовці блокуватимуть рух автобусу до тих пір, поки не до них не з'являться водій і перевізник.
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Про це повідомляють на сторінці Товариство інвалідів АТО Волині у фейсбуці.
Причиною блокування маргрутних таксі протестувальники називають порушення прав ветеранів АТО водієм.
"Луцькі ветерани заблокували рух приміського автобусу через порушення водієм прав ветеранів у безкоштовному перевезенні,яке гарантує держава", - йдеться у дописі на стоірнці.
Атовці блокуватимуть рух автобусу до тих пір, поки не до них не з'являться водій і перевізник.
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Коментарі 1
Молодці. А загалом з кожним перевізником, з автобусним начальством області, міст потрібно регулярно проводити дружні зустрічі.
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