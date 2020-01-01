Подарункові сертифікати в луцький слідчий ізолятор – у ТОП-3 найпопулярніших в Україні





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Як вдалося з'ясувати журналістам, на сьогодні в Україні продали подарункових сертифікатів на платні камери в тюрмах вже на понад 35 тисяч гривень.



У Міністерстві юстиції, кажуть, що зазвичай, ціна за проживання у платній камері в'язниці або СІЗО коливається від 550 грн до 1 тис. грн за добу. І подарункові сертифікати коштують відповідно – на один день проживання в такій камері. На думку чиновників, у тому, що люди купують такі сертифікати, щоб пожартувати над кимось, немає нічого поганого. Такі сертифікати українці стали дарувати своїм знайомим, друзям, бажаючи "потролити" останніх.



"Це свого роду хайп, до певної мірі "стьоб" з боку дарувальника", – розповіли нам у міністерстві.



Річ у тім, що в реальності подарунковий сертифікат – не більше, ніж сувенір, якщо той, хто його отримав і на чиє ім'я він виписаний, не збирається на повному серйозі потрапити за ґрати. При тому потрапити за всіма правилами та поняттями – після розслідування і вироку суду. Наявність самого сертифіката не дозволяє просто прийти "на зону" і пожити там добу в якийсь камері. Та й зберігається такий сертифікат відносно недовго – строк його дії для реалізації всього півроку. Якщо протягом цього часу той, кому він подарований, "не скористається бонусом", то витрачені гроші йдуть на рахунок колонії або СІЗО.



"Тобто, скористатися сертифікатом одержувач такого подарунка зможе лише у тому випадку, якщо за рішенням суду потрапить до СІЗО або колонії", – розповіли нам у Мін'юсті.



В Україні сьогодні функціонує понад сто пенітенціарних установ різного режиму – колонії, тюрми, СІЗО. Не у кожній з них є платні камери і не скрізь продають сертифікати. Але там, де це впровадили, – триває жвава "торгівля".



Як виявилося, найбільш популярними є подарункові сертифікати в одному з найвідоміших СІЗО країни і "легендарній" в'язниці. Сертифікатів на камери в столичному слідчому ізоляторі, у знаменитій "Лук'янівці" купили на 23 тис. 648 грн.



Друге і третє місця в списку "популярних в'язниць" зайняли не менш відомі виправні установи – тюрми у Львові та Луцьку. Тут таких сертифікатів загалом продали на 6200.



Але такі сертифікати продаються практично у кожному регіоні, де є "відомі у вузькому колі зони". Наприклад до списку "бестселерів" потрапили колонії і СІЗО Закарпатської, Харківської та Івано-Франківської областей. За даними Мін'юсту, за останні два місяці подарункових сертифікатів на тутешні камери було продано на понад, ніж на 3 тис. грн.

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