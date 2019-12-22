У Луцьку люди з вадами зору отримали можливість дізнатись більше про історію міста





Захід відбувся у неділю, 13 вересня, у затишному дворику Старого міста. Інформують на сайті



Презнтація відбулась з нагоди відзначення 935 річниці Луцька завдяки ГО "Генерація успішної дії" за підтримки управління туризму та промоції міста.



Представлення книги плавно перейшло в приємне спілкування з її автором та учасниками презентації. А найцінніше в цьому заході не лише те, що люди з вадами зору отримали можливість дізнатись більше про історію міста, а й обговорили реалізацію нових проєктів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку презентували книгу Петра Троневича "Оповідання з давньої історії Луцька" шрифтом Брайля.Захід відбувся у неділю, 13 вересня, у затишному дворику Старого міста. Інформують на сайті Луцької міської ради Презнтація відбулась з нагоди відзначення 935 річниці Луцька завдяки ГО "Генерація успішної дії" за підтримки управління туризму та промоції міста.Представлення книги плавно перейшло в приємне спілкування з її автором та учасниками презентації. А найцінніше в цьому заході не лише те, що люди з вадами зору отримали можливість дізнатись більше про історію міста, а й обговорили реалізацію нових проєктів.

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