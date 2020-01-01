14 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Костянтина Петрочука (на фото).
Цього дня іменини у людей, які мають імена: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає тих, в кого день народження, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.
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Цього дня іменини у людей, які мають імена: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає тих, в кого день народження, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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