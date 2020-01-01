14 вересня на Волині: гортаючи календар

Костянтина Петрочука (на фото).



Цього дня іменини у людей, які мають імена: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає тих, в кого день народження, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.

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