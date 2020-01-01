Волинянин відповідав у суді за те, що обматюкав односельчанку





Цим він порушив громадський порядок і спокій громадян. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – передає



В судовому засіданні чоловік визнав свою вину.



Підсудного визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП, та наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До суду з Локачинського районного відділення поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка за те, що у громадському місці у селі Дорогиничі він виражався нецензурною лайкою на адресу іншої громадянки.Цим він порушив громадський порядок і спокій громадян. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – передає Район.Локачі В судовому засіданні чоловік визнав свою вину.Підсудного визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП, та наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 гривні.

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