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Волинянин відповідав у суді за те, що обматюкав односельчанку

Волинянин відповідав у суді за те, що обматюкав односельчанку
До суду з Локачинського районного відділення поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка за те, що у громадському місці у селі Дорогиничі він виражався нецензурною лайкою на адресу іншої громадянки.

Цим він порушив громадський порядок і спокій громадян. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – передає Район.Локачі.

В судовому засіданні чоловік визнав свою вину.

Підсудного визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП, та наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 гривні.

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Теги: Локачі, суд, нецензурна лайка, штраф
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