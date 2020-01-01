У Львові юнаки жорстоко побили двох пенсіонерів: один загинув, інший – у комі





Про це інформує



За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, оперативники карного розшуку, співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.



Правоохоронці встановили особу загиблого, 70-річного львівянина та його товариша – також жителя Львова віком 64 роки, якого медики госпіталізували. Зараз він перебуває у комі. Попередньо медики встановили, що чоловіків жорстоко побили.



«Вдалось встановити, що тілесні ушкодження загиблий та його товариш могли отримати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Завдяки профісійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій, вже за кілька годин оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та мешканця Жовківщини віком 18 років, причетних до вчинення цього злочину», - розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.



Зловмисників затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.



Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 вересня близько 17.00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького у Львові виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. В іншій кімнаті цієї ж будівлі перебував ще один чоловік з чисельними тілесними ушкодженнями.Про це інформує пресслужба поліції Львівщини За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, оперативники карного розшуку, співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.Правоохоронці встановили особу загиблого, 70-річного львівянина та його товариша – також жителя Львова віком 64 роки, якого медики госпіталізували. Зараз він перебуває у комі. Попередньо медики встановили, що чоловіків жорстоко побили.«Вдалось встановити, що тілесні ушкодження загиблий та його товариш могли отримати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Завдяки профісійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій, вже за кілька годин оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та мешканця Жовківщини віком 18 років, причетних до вчинення цього злочину», - розповів очільник поліції ЛьвівщиниЗловмисників затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

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