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У Чехії почалася друга хвиля пандемії

У Чехії почалася друга хвиля пандемії
У Чехії розпочалася друга хвиля пандемії коронавірусу, за добу зафіксували 1 541 новий випадок інфікування.

Це, як передає Укрінформ, визнав уповноважений уряду Роман Примула в ефірі центрального телебачення.

«Друга хвиля (коронавірусу - ред.) вже тут», - сказав експерт-інфекціоніст.

Зазначається, що протягом останніх 2-3 тижнів кількість нових інфікованих і госпіталізацій може сягнути рівня піку захворюваності, тобто весни 2020 року. Водночас спроможності лікарень країни – обмежені, нагадав Примула.

За його словами, якщо темпи зростання кількості нових заражень збережуться, то ліжкомісць вистачить до кінця жовтня.

За останню добу, за даними Міністерства охорони здоров`я, в країні зафіксували 1 541 новий випадок інфікування. Загалом з початку пандемії - 35 401. У лікарнях наразі перебувають 297 пацієнтів. Померли 453 людини.

З початку вересня в Чехії різко зростає кількість нових інфікувань. Якщо максимум навесні становив менш як 400 нових випадків на добу, то останніми днями він сягає півтори тисячі.

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Теги: Чехія, коронавірус, друга хвиля
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