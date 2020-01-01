У Чехії почалася друга хвиля пандемії





Це, як передає Роман Примула в ефірі центрального телебачення.



«Друга хвиля (коронавірусу - ред.) вже тут», - сказав експерт-інфекціоніст.



Зазначається, що протягом останніх 2-3 тижнів кількість нових інфікованих і госпіталізацій може сягнути рівня піку захворюваності, тобто весни 2020 року. Водночас спроможності лікарень країни – обмежені, нагадав Примула.



За його словами, якщо темпи зростання кількості нових заражень збережуться, то ліжкомісць вистачить до кінця жовтня.



За останню добу, за даними Міністерства охорони здоров`я, в країні зафіксували 1 541 новий випадок інфікування. Загалом з початку пандемії - 35 401. У лікарнях наразі перебувають 297 пацієнтів. Померли 453 людини.



З початку вересня в Чехії різко зростає кількість нових інфікувань. Якщо максимум навесні становив менш як 400 нових випадків на добу, то останніми днями він сягає півтори тисячі.

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