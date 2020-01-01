Під Пісками окупанти відкрили вогонь з гранатомета





Про це йдеться у



"Від початку поточної доби, 13 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксували одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року.



Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться у повідомленні.



Водночас, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.



Також у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідували осередок загоряння сухої трави в районі населеного пункту Мар’їнка. Триває локалізація пожежі поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.



Окрім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.



Упродовж доби вони відремонтували 18 будинків, на 27 об’єктах роботи ще тривають. Також сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 70 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік українських позицій з підствольного гранатомета.Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС "Від початку поточної доби, 13 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксували одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року.Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться у повідомленні.Водночас, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.Також у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідували осередок загоряння сухої трави в районі населеного пункту Мар’їнка. Триває локалізація пожежі поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.Окрім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.Упродовж доби вони відремонтували 18 будинків, на 27 об’єктах роботи ще тривають. Також сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 70 знайдених вибухонебезпечних предметів.

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