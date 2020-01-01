вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Пісками окупанти відкрили вогонь з гранатомета

Під Пісками окупанти відкрили вогонь з гранатомета
Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік українських позицій з підствольного гранатомета.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

"Від початку поточної доби, 13 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксували одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться у повідомленні.

Водночас, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідували осередок загоряння сухої трави в районі населеного пункту Мар’їнка. Триває локалізація пожежі поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.

Окрім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Упродовж доби вони відремонтували 18 будинків, на 27 об’єктах роботи ще тривають. Також сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 70 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ООС, обстріли, штаб, зведення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Квітковий водоспад та перевернутий сад: на Волині школярі вирощують більше тисячі екзотичних рослин. ВІДЕО
Сьогодні, 23:28
Під Пісками окупанти відкрили вогонь з гранатомета
Сьогодні, 22:44
У Львові юнаки жорстоко побили двох пенсіонерів: один загинув, інший – у комі
Сьогодні, 22:28
У Луцьку люди з вадами зору отримали можливість дізнатись більше про історію міста
Сьогодні, 21:33
Молодий чоловік, якого побили у центрі Луцька, помер у лікарні
Сьогодні, 21:06
Схожі новини
ООС: за минулу добу бойовики 8 разів обстріляли українські позиції ООС: за минулу добу бойовики 8 разів обстріляли українські позиції
09 серпень, 09:32
Внаслідок обстрілів в зоні ООС загинула жінка Внаслідок обстрілів в зоні ООС загинула жінка
04 липень, 11:56
Збройні формування РФ нарощують озброєння та військову техніку, – Штаб ООС Збройні формування РФ нарощують озброєння та військову техніку, – Штаб ООС
12 вересень, 21:25
Не витримав знущань: снайпер «ЛНР» добровільно здався українським військовим Не витримав знущань: снайпер «ЛНР» добровільно здався українським військовим
17 серпень, 02:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Квітковий водоспад та перевернутий сад: на Волині школярі вирощують більше тисячі екзотичних рослин. ВІДЕО
Сьогодні, 23:28
 0
Під Пісками окупанти відкрили вогонь з гранатомета
Сьогодні, 22:44
 0
У Львові юнаки жорстоко побили двох пенсіонерів: один загинув, інший – у комі
Сьогодні, 22:28
 0
У Луцьку люди з вадами зору отримали можливість дізнатись більше про історію міста
Сьогодні, 21:33
 0
Молодий чоловік, якого побили у центрі Луцька, помер у лікарні
Сьогодні, 21:06
 0
Медіа
відео
1/8