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У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*

У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*
Компанія «Єврохолдінг» будує житло з унікальними характеристиками. Це стосується не тільки сучасних матеріалів для внутрішнього облаштування, але й технологічних рішень для зовнішнього оздоблення. Адже фасад – це не тільки обличчя багатоповерхівки, від фасаду новобудови напряму залежить енергоефективність, довговічність і зовнішній вигляд будівлі.

Житловий комплекс «DREAM TOWN» від компанії «Єврохолдінг» виділяється в місті цікавим екстер'єром. Стильний фасад не залишає байдужим нікого! Секрет – у гармонійному поєднанні кольорів та цікавій геометрії візерунку. Насичені відтінки будинку викликають позитивний відгук. Теплий помаранчевий і сіро-блакитний створюють атмосферу тепла, затишку та легкості. Особливого шарму додають панорамні вікна, а також є лоджії, де можна облаштувати зону відпочинку.

Та все ж на першому місці – збереження тепла. Фасади «DREAM TOWN» зберігають максимум тепла всередині та допомагають знизити витрати на комунальні послуги. Вони створюють оптимальний мікроклімат всередині будівлі, адже мешканцям важливо витрачати менше на утримання квартири.
У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*

Будинки мурують з червоної керамічної цегли з додатковим утепленням (10 см), що сприяє зменшенню втрати тепла до 40%.

Перший будинок «DREAM TOWN» уже тішить своїм зовнішнім виглядом, вже зовсім скоро там оселятимуться щасливі мешканці. Другий будинок зараз одягається у теплий та красивий фасад. А ще нещодавно стартувало будівництво 4-го будинку. Тут ще є вибір вільних квартир. Тому всіх охочих запрошують у консультаційний центр ознайомитись з плануванням та перевагами комплексу.

Тел. 099 327 27 27, https://dream-town.com.ua/
У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*
У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*
У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*

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Теги: DREAM TOWN, житло, квартира, новобудова, Єврохолдінг
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