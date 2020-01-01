У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*





Житловий комплекс «DREAM TOWN» від компанії «Єврохолдінг» виділяється в місті цікавим екстер'єром. Стильний фасад не залишає байдужим нікого! Секрет – у гармонійному поєднанні кольорів та цікавій геометрії візерунку. Насичені відтінки будинку викликають позитивний відгук. Теплий помаранчевий і сіро-блакитний створюють атмосферу тепла, затишку та легкості. Особливого шарму додають панорамні вікна, а також є лоджії, де можна облаштувати зону відпочинку.



Та все ж на першому місці – збереження тепла. Фасади «DREAM TOWN» зберігають максимум тепла всередині та допомагають знизити витрати на комунальні послуги. Вони створюють оптимальний мікроклімат всередині будівлі, адже мешканцям важливо витрачати менше на утримання квартири.



Будинки мурують з червоної керамічної цегли з додатковим утепленням (10 см), що сприяє зменшенню втрати тепла до 40%.



Перший будинок «DREAM TOWN» уже тішить своїм зовнішнім виглядом, вже зовсім скоро там оселятимуться щасливі мешканці. Другий будинок зараз одягається у теплий та красивий фасад. А ще нещодавно стартувало будівництво 4-го будинку. Тут ще є вибір вільних квартир. Тому всіх охочих запрошують у консультаційний центр ознайомитись з плануванням та перевагами комплексу.



Тел. 099 327 27 27,



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