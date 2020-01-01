Тканина майбутнього: науковці пропонують виготовляти шкіряні вироби з грибів. ФОТО





Екологічна ціна виробництва шкіри стала серйозною проблемою, пише



Адже окрім екологічної шкоди від вирощування тварин, для її обробки потрібно багато небезпечних хімічних речовин.



В той час як для виготовлення альтернативного матеріалу використовують грибницю – біомасу, отриману з грибів. Це – ниткоподібні нарости гриба, які зазвичай ростуть під землею.



Ідея використання грибниці як основи для виробництва матеріалів – не нова. Ще в 1950-х роках виробники паперу виявили полімер (хітин), який міститься в клітинних стінках грибів. Ці сполуки використовували для створення всього: від будівельних матеріалів до модного текстилю.



Переваги "грибного текстилю"



Науковці зауважили: прихильники сталого розвитку часто обирають альтернативні форми шкіри. Зокрема – синтетичну, яку називають "веганський текстиль". Проте і щодо цього матеріалу є питання: він не розкладається, а при його виробництві також використовують токсичні речовини.



"Кількість компаній, які виготовляють шкіру на основі грибів, зростає. Це свідчить про те, що новий матеріал зіграє важливу роль на ринку тканин у майбутньому", – вважає австрійський вчений Александр Бісмарк.



Вчені також підкреслили, що "грибна шкіра" долає етичні проблеми, які виникають при використанні шкіри тваринного походження, а також екологічні, які стосуються її синтетичного замінника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Австрійські вчені придумали, чим замінити традиційну шкіру. Їхня ідея значно дешевша та не шкодить екології, вона полягає у використанні грибів.Екологічна ціна виробництва шкіри стала серйозною проблемою, пише New Аtlas Адже окрім екологічної шкоди від вирощування тварин, для її обробки потрібно багато небезпечних хімічних речовин.В той час як для виготовлення альтернативного матеріалу використовують грибницю – біомасу, отриману з грибів. Це – ниткоподібні нарости гриба, які зазвичай ростуть під землею.Ідея використання грибниці як основи для виробництва матеріалів – не нова. Ще в 1950-х роках виробники паперу виявили полімер (хітин), який міститься в клітинних стінках грибів. Ці сполуки використовували для створення всього: від будівельних матеріалів до модного текстилю.Науковці зауважили: прихильники сталого розвитку часто обирають альтернативні форми шкіри. Зокрема – синтетичну, яку називають "веганський текстиль". Проте і щодо цього матеріалу є питання: він не розкладається, а при його виробництві також використовують токсичні речовини."Кількість компаній, які виготовляють шкіру на основі грибів, зростає. Це свідчить про те, що новий матеріал зіграє важливу роль на ринку тканин у майбутньому", – вважає австрійський вченийВчені також підкреслили, що "грибна шкіра" долає етичні проблеми, які виникають при використанні шкіри тваринного походження, а також екологічні, які стосуються її синтетичного замінника.

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