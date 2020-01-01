Квітковий водоспад та перевернутий сад: на Волині школярі вирощують більше тисячі екзотичних рослин. ВІДЕО
Сьогодні, 23:28
У школі села Городок Маневицького району облаштували зимовий сад площею 110 квадратних метрів.
Це єдиний такого типу куточок живої природи серед шкіл Волині, розповіла Суспільному керівниця НВК Ніна Терещенко.
У приміщенні школи ростуть більше тисячі екзотичних рослин, що не властиві для нашої місцевості - квітковий водоспад та композиції із сукулентів.
У експозиції зимового саду також є фітокартини, колекція бонсаїв та рослин-хижаків, флораріуми та перевернутий сад.
"Зимовий сад облаштовували менш ніж рік тому. Більшість рослин виростили учні із насіння, листків та пагонів. Діти дуже полюбляють займатися дослідницько-експериментальною роботою", - розповідає завідувачка навчального-виховного комплексу Ніна Терещенко.
Щоб вирощувати екзотичні рослини, потрібно було забезпечити певні умови, які відповідають природним.
"В зимовому саду також поселили шиншил, птахів, акваріумних рибок", - розповідає дев’ятикласник Андрій Гаврилюк.
"Тут вирощуємо екзотичні рослини, пишемо науково-дослідницькі роботи, робимо експозиції з моху", - каже вихованка Городоцького учнівського лісництва Мирослава Голодюк.
Гроші на облаштування куточка виділили лісівники, меценати, місцева громада. Для мешканців ОТГ та туристів у зимовому саду влаштовуватимуть екскурсії та фотосесії, розповіла директорка закладу.
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Це єдиний такого типу куточок живої природи серед шкіл Волині, розповіла Суспільному керівниця НВК Ніна Терещенко.
У приміщенні школи ростуть більше тисячі екзотичних рослин, що не властиві для нашої місцевості - квітковий водоспад та композиції із сукулентів.
У експозиції зимового саду також є фітокартини, колекція бонсаїв та рослин-хижаків, флораріуми та перевернутий сад.
"Зимовий сад облаштовували менш ніж рік тому. Більшість рослин виростили учні із насіння, листків та пагонів. Діти дуже полюбляють займатися дослідницько-експериментальною роботою", - розповідає завідувачка навчального-виховного комплексу Ніна Терещенко.
Щоб вирощувати екзотичні рослини, потрібно було забезпечити певні умови, які відповідають природним.
"В зимовому саду також поселили шиншил, птахів, акваріумних рибок", - розповідає дев’ятикласник Андрій Гаврилюк.
"Тут вирощуємо екзотичні рослини, пишемо науково-дослідницькі роботи, робимо експозиції з моху", - каже вихованка Городоцького учнівського лісництва Мирослава Голодюк.
Гроші на облаштування куточка виділили лісівники, меценати, місцева громада. Для мешканців ОТГ та туристів у зимовому саду влаштовуватимуть екскурсії та фотосесії, розповіла директорка закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Квітковий водоспад та перевернутий сад: на Волині школярі вирощують більше тисячі екзотичних рослин. ВІДЕО
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