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Квітковий водоспад та перевернутий сад: на Волині школярі вирощують більше тисячі екзотичних рослин. ВІДЕО

Квітковий водоспад та перевернутий сад: на Волині школярі вирощують більше тисячі екзотичних рослин. ВІДЕО
У школі села Городок Маневицького району облаштували зимовий сад площею 110 квадратних метрів.

Це єдиний такого типу куточок живої природи серед шкіл Волині, розповіла Суспільному керівниця НВК Ніна Терещенко.

У приміщенні школи ростуть більше тисячі екзотичних рослин, що не властиві для нашої місцевості - квітковий водоспад та композиції із сукулентів.

У експозиції зимового саду також є фітокартини, колекція бонсаїв та рослин-хижаків, флораріуми та перевернутий сад.

"Зимовий сад облаштовували менш ніж рік тому. Більшість рослин виростили учні із насіння, листків та пагонів. Діти дуже полюбляють займатися дослідницько-експериментальною роботою", - розповідає завідувачка навчального-виховного комплексу Ніна Терещенко.

Щоб вирощувати екзотичні рослини, потрібно було забезпечити певні умови, які відповідають природним.

"В зимовому саду також поселили шиншил, птахів, акваріумних рибок", - розповідає дев’ятикласник Андрій Гаврилюк.

"Тут вирощуємо екзотичні рослини, пишемо науково-дослідницькі роботи, робимо експозиції з моху", - каже вихованка Городоцького учнівського лісництва Мирослава Голодюк.

Гроші на облаштування куточка виділили лісівники, меценати, місцева громада. Для мешканців ОТГ та туристів у зимовому саду влаштовуватимуть екскурсії та фотосесії, розповіла директорка закладу.


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Теги: школа, зимовий сад, Городок, школярі, лісництво
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