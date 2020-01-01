Квітковий водоспад та перевернутий сад: на Волині школярі вирощують більше тисячі екзотичних рослин. ВІДЕО





Це єдиний такого типу куточок живої природи серед шкіл Волині, розповіла Ніна Терещенко.



У приміщенні школи ростуть більше тисячі екзотичних рослин, що не властиві для нашої місцевості - квітковий водоспад та композиції із сукулентів.



У експозиції зимового саду також є фітокартини, колекція бонсаїв та рослин-хижаків, флораріуми та перевернутий сад.



"Зимовий сад облаштовували менш ніж рік тому. Більшість рослин виростили учні із насіння, листків та пагонів. Діти дуже полюбляють займатися дослідницько-експериментальною роботою", - розповідає завідувачка навчального-виховного комплексу Ніна Терещенко.



Щоб вирощувати екзотичні рослини, потрібно було забезпечити певні умови, які відповідають природним.



"В зимовому саду також поселили шиншил, птахів, акваріумних рибок", - розповідає дев’ятикласник Андрій Гаврилюк.



"Тут вирощуємо екзотичні рослини, пишемо науково-дослідницькі роботи, робимо експозиції з моху", - каже вихованка Городоцького учнівського лісництва Мирослава Голодюк.



Гроші на облаштування куточка виділили лісівники, меценати, місцева громада. Для мешканців ОТГ та туристів у зимовому саду влаштовуватимуть екскурсії та фотосесії, розповіла директорка закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школі села Городок Маневицького району облаштували зимовий сад площею 110 квадратних метрів.Це єдиний такого типу куточок живої природи серед шкіл Волині, розповіла Суспільному керівниця НВКУ приміщенні школи ростуть більше тисячі екзотичних рослин, що не властиві для нашої місцевості - квітковий водоспад та композиції із сукулентів.У експозиції зимового саду також є фітокартини, колекція бонсаїв та рослин-хижаків, флораріуми та перевернутий сад."Зимовий сад облаштовували менш ніж рік тому. Більшість рослин виростили учні із насіння, листків та пагонів. Діти дуже полюбляють займатися дослідницько-експериментальною роботою", - розповідає завідувачка навчального-виховного комплексу Ніна Терещенко.Щоб вирощувати екзотичні рослини, потрібно було забезпечити певні умови, які відповідають природним."В зимовому саду також поселили шиншил, птахів, акваріумних рибок", - розповідає дев’ятикласник"Тут вирощуємо екзотичні рослини, пишемо науково-дослідницькі роботи, робимо експозиції з моху", - каже вихованка Городоцького учнівського лісництваГроші на облаштування куточка виділили лісівники, меценати, місцева громада. Для мешканців ОТГ та туристів у зимовому саду влаштовуватимуть екскурсії та фотосесії, розповіла директорка закладу.

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