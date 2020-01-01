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У Луцьку водій хотів відкупитися від патрульних за 5 тисяч гривень

У Луцьку водій хотів відкупитися від патрульних за 5 тисяч гривень
В обласному центрі Волині водій, доза алкоголю в крові якого перевищила норму в 11 разів, хотів «вирішити питання» з патрульними за 5 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА "Волинські новини".

Так, 23 червня працівники патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху на проспекті Грушевського зупинили «Volkswagen Caddу». Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Йому запропонували на місці пройти тест на рівень алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера «Драгер», який відобразив 2,22 проміле, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму.

Водій хотів відкупитися від патрульних та запропонув їм хабар у п’ять тисяч гривень, поклавши гроші між передніми сидіннями службового автомобіля.

Проте патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Зрештою, в ході слідства обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, відтак суд призначив водію покарання у виді штрафу 10 тисяч 200 гривень.

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Теги: поліція, гроші, хабар, суд
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