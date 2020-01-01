У Луцьку водій хотів відкупитися від патрульних за 5 тисяч гривень
Сьогодні, 06:19
В обласному центрі Волині водій, доза алкоголю в крові якого перевищила норму в 11 разів, хотів «вирішити питання» з патрульними за 5 тисяч гривень.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА "Волинські новини".
Так, 23 червня працівники патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху на проспекті Грушевського зупинили «Volkswagen Caddу». Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Йому запропонували на місці пройти тест на рівень алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера «Драгер», який відобразив 2,22 проміле, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму.
Водій хотів відкупитися від патрульних та запропонув їм хабар у п’ять тисяч гривень, поклавши гроші між передніми сидіннями службового автомобіля.
Проте патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Зрештою, в ході слідства обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, відтак суд призначив водію покарання у виді штрафу 10 тисяч 200 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА "Волинські новини".
Так, 23 червня працівники патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху на проспекті Грушевського зупинили «Volkswagen Caddу». Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Йому запропонували на місці пройти тест на рівень алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера «Драгер», який відобразив 2,22 проміле, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму.
Водій хотів відкупитися від патрульних та запропонув їм хабар у п’ять тисяч гривень, поклавши гроші між передніми сидіннями службового автомобіля.
Проте патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Зрештою, в ході слідства обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, відтак суд призначив водію покарання у виді штрафу 10 тисяч 200 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку водій хотів відкупитися від патрульних за 5 тисяч гривень
Сьогодні, 06:19
Волинянин відповідав у суді за те, що обматюкав односельчанку
Сьогодні, 04:21
У Чехії почалася друга хвиля пандемії
Сьогодні, 03:28