У Луцьку водій хотів відкупитися від патрульних за 5 тисяч гривень





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише



Так, 23 червня працівники патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху на проспекті Грушевського зупинили «Volkswagen Caddу». Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Йому запропонували на місці пройти тест на рівень алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера «Драгер», який відобразив 2,22 проміле, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму.



Водій хотів відкупитися від патрульних та запропонув їм хабар у п’ять тисяч гривень, поклавши гроші між передніми сидіннями службового автомобіля.



Проте патрульні викликали слідчо-оперативну групу.



Зрештою, в ході слідства обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, відтак суд призначив водію покарання у виді штрафу 10 тисяч 200 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині водій, доза алкоголю в крові якого перевищила норму в 11 разів, хотів «вирішити питання» з патрульними за 5 тисяч гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА "Волинські новини" Так, 23 червня працівники патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху на проспекті Грушевського зупинили «Volkswagen Caddу». Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.Йому запропонували на місці пройти тест на рівень алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера «Драгер», який відобразив 2,22 проміле, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму.Водій хотів відкупитися від патрульних та запропонув їм хабар у п’ять тисяч гривень, поклавши гроші між передніми сидіннями службового автомобіля.Проте патрульні викликали слідчо-оперативну групу.Зрештою, в ході слідства обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, відтак суд призначив водію покарання у виді штрафу 10 тисяч 200 гривень.

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