Біля двох луцьких шкіл відремонтують тротуари





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 23-24 вересня. Про це інформує



Очікувана вартість поточного ремонту тротуару біля школи №22 на проспекті Відродження в Луцьку становить 259 тисяч гривень.



За ці кошти там мають розібрати старе асфальтобетонне покриття, перекласти горловини колодязів і бордюри, улаштувати нове покриття з бруківки та тактильної плитки.



Своєю чергою, вартість поточного ремонту заїзду до гімназії №14 з вулиці Потебні складає 224 тисячі гривень.



Там розберуть старе асфальтобетонне покриття, перекладуть бортове каміння та облаштують нове покриття з бруківки та гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей.



Усі роботи мають завершити до кінця поточного року.



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