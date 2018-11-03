Біля двох луцьких шкіл відремонтують тротуари
Сьогодні, 02:26
До кінця року відремонтують тротуар біля школи №22 на проспекті Відродження та заїзд до гімназії №14 з вулиці Потебні.
Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 23-24 вересня. Про це інформує ІА "Волинські новини".
Очікувана вартість поточного ремонту тротуару біля школи №22 на проспекті Відродження в Луцьку становить 259 тисяч гривень.
За ці кошти там мають розібрати старе асфальтобетонне покриття, перекласти горловини колодязів і бордюри, улаштувати нове покриття з бруківки та тактильної плитки.
Своєю чергою, вартість поточного ремонту заїзду до гімназії №14 з вулиці Потебні складає 224 тисячі гривень.
Там розберуть старе асфальтобетонне покриття, перекладуть бортове каміння та облаштують нове покриття з бруківки та гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей.
Усі роботи мають завершити до кінця поточного року.
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Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 23-24 вересня. Про це інформує ІА "Волинські новини".
Очікувана вартість поточного ремонту тротуару біля школи №22 на проспекті Відродження в Луцьку становить 259 тисяч гривень.
За ці кошти там мають розібрати старе асфальтобетонне покриття, перекласти горловини колодязів і бордюри, улаштувати нове покриття з бруківки та тактильної плитки.
Своєю чергою, вартість поточного ремонту заїзду до гімназії №14 з вулиці Потебні складає 224 тисячі гривень.
Там розберуть старе асфальтобетонне покриття, перекладуть бортове каміння та облаштують нове покриття з бруківки та гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей.
Усі роботи мають завершити до кінця поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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