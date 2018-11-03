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Біля двох луцьких шкіл відремонтують тротуари

Біля двох луцьких шкіл відремонтують тротуари
До кінця року відремонтують тротуар біля школи №22 на проспекті Відродження та заїзд до гімназії №14 з вулиці Потебні.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 23-24 вересня. Про це інформує ІА "Волинські новини".

Очікувана вартість поточного ремонту тротуару біля школи №22 на проспекті Відродження в Луцьку становить 259 тисяч гривень.

За ці кошти там мають розібрати старе асфальтобетонне покриття, перекласти горловини колодязів і бордюри, улаштувати нове покриття з бруківки та тактильної плитки.

Своєю чергою, вартість поточного ремонту заїзду до гімназії №14 з вулиці Потебні складає 224 тисячі гривень.

Там розберуть старе асфальтобетонне покриття, перекладуть бортове каміння та облаштують нове покриття з бруківки та гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей.

Усі роботи мають завершити до кінця поточного року.

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Теги: школа, тротуар, ремонт, тендер
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