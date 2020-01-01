вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*

Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*
Бізнес-осередок «Яровиця» – новий епіцентр ділової активності міста, що втілює сучасний підхід до організації бізнесу. Ефектна архітектура, центр міста, належний рівень організації умов для ведення бізнесу забезпечують комфортні умови як для компаній, що працюють в офісах, бутіках, салонах, центрах, рестораціях, так і для їхніх клієнтів.

«Яровиця» – синонім зручності і комфорту. Зручність – це перш за все локація. Локація, де розташований житловий комплекс, має інтенсивний транспортний та пішохідний потік. Поряд – розвинена інфраструктура міста та і «Яровицю» вже обрали для себе представники різного бізнесу: бутіки, салони, магазини, що створюють додатковий трафік клієнтів. Тут зручно проводити зустрічі у кращих ресторанах міста, смачно пообідати, без проблем обміняти валюту, купити якісний фірмовий одяг і ще багато можливостей поряд, які для багатьох є вирішальними під час вибору бізнес-простору. Беззаперечний імідж комплексу та вже розміщених тут бізнесів поитивно вплине і на ваш бізнес. Лояльними споживачами стануть мешканці житлового комплексу.

Для бізнесу у «Яровиці» створенні максимально комфортні умови.

Тут наявні комерційні приміщення з панорамними вітражами з можливістю облаштування рекламної вивіски. Великі вікна не лише створюють неповторний зовнішній вигляд, але й дають змогу сонячному світлу вдосталь наповнювати приміщення.

Вільне планування приміщень ідеальне під потреби будь-якого формату бізнесу.

Є можливість купівлі і оренди приміщень. З орендарями у «Яровиці» підписують довгостроковий договір з вигідними тарифами оренди.
Для орендарів пропонують стартовий ремонт: плитка, санвузол, шпаклівка стін.

Також у «Яровиці» є відеоспостереження, паркінг з цілодобовим доступом та інші можливості для безтурботної та плідної діяльності бізнесу.

На фото – 8 будинок, тут якраз облаштовують комерційні приміщення та створюють зовнішній благоустрій. Можна обрати різні метражі.
Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*
Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*

За детальнішою інформацією звертайтесь у консультаційний центр вул. Яровиця, 17 та за тел. 050 402 05 05
Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*
Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*
Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*
Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*
Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Яровиця, бізнес, офіс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
75 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 вересня
Сьогодні, 09:19
Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*
Сьогодні, 09:15
Ранок 15 вересня: в Україні – 2 905 нових випадків коронавірусу, на Волині – 75
Сьогодні, 08:54
Курс валют у Луцьку на 15 вересня
Сьогодні, 08:53
На Волині за 4,4 мільйона гривень продали базу відпочинку
Сьогодні, 08:23
Схожі новини
«Яровиця» – комфортний простір для вашого бізнесу* «Яровиця» – комфортний простір для вашого бізнесу*
08 січень, 15:55
Підприємців просять у Луцьку покращити умови для людей з порушеннями зору Підприємців просять у Луцьку покращити умови для людей з порушеннями зору
11 вересень, 01:13
«Яровиці» – 5 років* «Яровиці» – 5 років*
19 серпень, 09:16
«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження* «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*
12 серпень, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
75 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 вересня
Сьогодні, 09:19
 0
Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*
Сьогодні, 09:15
 0
Ранок 15 вересня: в Україні – 2 905 нових випадків коронавірусу, на Волині – 75
Сьогодні, 08:54
 0
Курс валют у Луцьку на 15 вересня
Сьогодні, 08:53
 0
На Волині за 4,4 мільйона гривень продали базу відпочинку
Сьогодні, 08:23
 0
Медіа
відео
1/8