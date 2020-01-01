Бізнес – у серці міста: чому варто обрати «Яровицю» під комерцію*

Бізнес-осередок «Яровиця» – новий епіцентр ділової активності міста, що втілює сучасний підхід до організації бізнесу. Ефектна архітектура, центр міста, належний рівень організації умов для ведення бізнесу забезпечують комфортні умови як для компаній, що працюють в офісах, бутіках, салонах, центрах, рестораціях, так і для їхніх клієнтів.«Яровиця» – синонім зручності і комфорту. Зручність – це перш за все локація. Локація, де розташований житловий комплекс, має інтенсивний транспортний та пішохідний потік. Поряд – розвинена інфраструктура міста та і «Яровицю» вже обрали для себе представники різного бізнесу: бутіки, салони, магазини, що створюють додатковий трафік клієнтів. Тут зручно проводити зустрічі у кращих ресторанах міста, смачно пообідати, без проблем обміняти валюту, купити якісний фірмовий одяг і ще багато можливостей поряд, які для багатьох є вирішальними під час вибору бізнес-простору. Беззаперечний імідж комплексу та вже розміщених тут бізнесів поитивно вплине і на ваш бізнес. Лояльними споживачами стануть мешканці житлового комплексу.Для бізнесу у «Яровиці» створенні максимально комфортні умови.Тут наявні комерційні приміщення з панорамними вітражами з можливістю облаштування рекламної вивіски. Великі вікна не лише створюють неповторний зовнішній вигляд, але й дають змогу сонячному світлу вдосталь наповнювати приміщення.Вільне планування приміщень ідеальне під потреби будь-якого формату бізнесу.Є можливість купівлі і оренди приміщень. З орендарями у «Яровиці» підписують довгостроковий договір з вигідними тарифами оренди.Для орендарів пропонують стартовий ремонт: плитка, санвузол, шпаклівка стін.Також у «Яровиці» є відеоспостереження, паркінг з цілодобовим доступом та інші можливості для безтурботної та плідної діяльності бізнесу.На фото – 8 будинок, тут якраз облаштовують комерційні приміщення та створюють зовнішній благоустрій. Можна обрати різні метражі.За детальнішою інформацією звертайтесь у консультаційний центр вул. Яровиця, 17 та за тел. 050 402 05 05