Волинському санаторію дозволили видавати журнали





Таке рішення прийняли депутати Волинської обласної ради, пише



Новостворена філія провадитиме види діяльності, які передбачені установчими документами санаторію «Лісова пісня».



Також здравниці Шацького району депутати своїм рішенням надали дозвіл видавати журнали і періодичні видання та проводити інші види освіти.



Раніше, голова обласної ради Ірина Вахович повідомляла, що є чітка позиція керівництва обласної ради щодо збереження у «Згоранах» дитячого профілю, як це було до реорганізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Санаторій «Згорани» у Любомльському районі, який навесні приєднали до санаторію «Лісова пісня», отримав нову назву – «Світанок».Таке рішення прийняли депутати Волинської обласної ради, пише Район.Медицина Новостворена філія провадитиме види діяльності, які передбачені установчими документами санаторію «Лісова пісня».Також здравниці Шацького району депутати своїм рішенням надали дозвіл видавати журнали і періодичні видання та проводити інші види освіти.Раніше, голова обласної радиповідомляла, що є чітка позиція керівництва обласної ради щодо збереження у «Згоранах» дитячого профілю, як це було до реорганізації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію