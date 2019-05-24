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Волинському санаторію дозволили видавати журнали

Волинському санаторію дозволили видавати журнали
Санаторій «Згорани» у Любомльському районі, який навесні приєднали до санаторію «Лісова пісня», отримав нову назву – «Світанок».

Таке рішення прийняли депутати Волинської обласної ради, пише Район.Медицина.

Новостворена філія провадитиме види діяльності, які передбачені установчими документами санаторію «Лісова пісня».

Також здравниці Шацького району депутати своїм рішенням надали дозвіл видавати журнали і періодичні видання та проводити інші види освіти.

Раніше, голова обласної ради Ірина Вахович повідомляла, що є чітка позиція керівництва обласної ради щодо збереження у «Згоранах» дитячого профілю, як це було до реорганізації.

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Теги: санаторій, Згорани, Світанок, журнали
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