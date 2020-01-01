Аферисти з «ЛНР» ошукали пенсіонерів у Рівному на понад 300 тисяч гривень





Чоловік та жінка використовували схему, нібито родич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та тяжко травмувався. Відтак, на лікування потрібні великі кошти. Про це інформують у



Телефонували здебільшого людям похилого віку, які для порятунку близької людини віддавали усі заощадження. За інформацією поліції, тільки за 10 днів у Рівному вони встигли «заробити» 170 тисяч гривень, 4600 доларів США та 450 євро.



Аферистами виявилося цивільне подружжя – 34-річний чоловік та 42-річна жінка, які є уродженцями непідконтрольних територій Луганської області. Раніше обоє вже не раз притягалися до кримінальної відповідальності. Зокрема, мають непогашену судимість: у чоловіка — за вчинення крадіжки та злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків, у жінки — за розбій, крадіжку з проникненням та замах на крадіжку, зазначають у поліції.



Наразі зловмисники перебувають у СІЗО у Хмельницькій області. Жінці повідомили про підозру у вчиненні трьох шахрайств, а чоловікові — в одному.



Проте у скоєному вони не зізнаються. Запевняють, що приходили по гроші у помешкання, не знаючи, що вчиняють злочин. Вони стверджують, що «працювали» під керівництвом знайомого, який зараз відбуває покарання на території так званої ЛНР. Однак, потерпілі впізнають шахраїв та вказують, що ті спілкувалися з ними, володіючи ситуацією, чому прийшли до оселі, додали у поліції.



Максимальне покарання, яке загрожує шахраям – позбавлення волі терміном до трьох років.



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