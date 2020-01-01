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Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 14 вересня

Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 14 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.750, а продаж – 28.043.

Євро при купівлі становить – 32.605, продажу – 33.237.

Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.382.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.786, продаж – 7.553.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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