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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64

Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64
За останню добу в Україні виявили 2462 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 14 вересня сягнула 156 797.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Тернопільській (352), Харківській (269), Одеській (205) областях.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 33 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 211.

Протягом останньої доби одужали 650 людей. А загалом здолали хворобу 69 543 українці.

На Волині загалом захворіли 6 353 людини, з них за останню добу - 64. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 135 людей. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна, Волинь
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