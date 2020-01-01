Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64

За останню добу в Україні виявили 2462 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 14 вересня сягнула 156 797.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Тернопільській (352), Харківській (269), Одеській (205) областях.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 33 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 211.Протягом останньої доби одужали 650 людей. А загалом здолали хворобу 69 543 українці.На Волині загалом захворіли 6 353 людини, з них за останню добу - 64. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 135 людей. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби.