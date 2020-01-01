Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64
Сьогодні, 09:08
За останню добу в Україні виявили 2462 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 14 вересня сягнула 156 797.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Тернопільській (352), Харківській (269), Одеській (205) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 33 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 211.
Протягом останньої доби одужали 650 людей. А загалом здолали хворобу 69 543 українці.
На Волині загалом захворіли 6 353 людини, з них за останню добу - 64. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 135 людей. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Тернопільській (352), Харківській (269), Одеській (205) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 33 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 211.
Протягом останньої доби одужали 650 людей. А загалом здолали хворобу 69 543 українці.
На Волині загалом захворіли 6 353 людини, з них за останню добу - 64. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 135 людей. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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