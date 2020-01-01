Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 вересня

За останню добу на Волині зареєстрували 64 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 13 осіб. Летальних випадків від учкладнень хвороби за добу не зареєстрували.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21 , м. Нововолинськ – 7, Володимир – Волинський район – 4, Горохівський район – 2, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 4, Рожищенський район – 6, Ратнівський район – 6, Маневицький район – 5, Турійський район – 1, Шацький район – 2, Іваничівський район – 2.Загалом станом на 14 вересня в області зареєстрували 6353 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 407 у дітей та 718 у медичних працівників. Одужало 4375 осіб, з них 295 дітей та 553 медичних працівники. 135 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1675 (в т. ч. 35 летальних)• Луцький район – 689 (в т. ч. 11 летальних)• м. Нововолинськ – 377 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 119• Володимир-Волинський район – 453 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 296 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 287 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 639 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 485 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 57• Любомльський район – 93• Любешівський район –212 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 362 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 118 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 95 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 64 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 41163 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 385 осіб.