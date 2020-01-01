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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 вересня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 вересня
За останню добу на Волині зареєстрували 64 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 13 осіб. Летальних випадків від учкладнень хвороби за добу не зареєстрували.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21 , м. Нововолинськ – 7, Володимир – Волинський район – 4, Горохівський район – 2, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 4, Рожищенський район – 6, Ратнівський район – 6, Маневицький район – 5, Турійський район – 1, Шацький район – 2, Іваничівський район – 2.

Загалом станом на 14 вересня в області зареєстрували 6353 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 407 у дітей та 718 у медичних працівників. Одужало 4375 осіб, з них 295 дітей та 553 медичних працівники. 135 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 1675 (в т. ч. 35 летальних)
• Луцький район – 689 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 377 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 119
• Володимир-Волинський район – 453 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 296 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 287 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 639 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 485 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –212 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 362 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 118 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 95 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 64 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 41163 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 385 осіб.

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Теги: коронавірус, стастистика, райони, Волинь
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