Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 вересня
Сьогодні, 09:30
За останню добу на Волині зареєстрували 64 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 13 осіб. Летальних випадків від учкладнень хвороби за добу не зареєстрували.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21 , м. Нововолинськ – 7, Володимир – Волинський район – 4, Горохівський район – 2, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 4, Рожищенський район – 6, Ратнівський район – 6, Маневицький район – 5, Турійський район – 1, Шацький район – 2, Іваничівський район – 2.
Загалом станом на 14 вересня в області зареєстрували 6353 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 407 у дітей та 718 у медичних працівників. Одужало 4375 осіб, з них 295 дітей та 553 медичних працівники. 135 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1675 (в т. ч. 35 летальних)
• Луцький район – 689 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 377 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 119
• Володимир-Волинський район – 453 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 296 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 287 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 639 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 485 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –212 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 362 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 118 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 95 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 64 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 41163 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 385 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21 , м. Нововолинськ – 7, Володимир – Волинський район – 4, Горохівський район – 2, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 4, Рожищенський район – 6, Ратнівський район – 6, Маневицький район – 5, Турійський район – 1, Шацький район – 2, Іваничівський район – 2.
Загалом станом на 14 вересня в області зареєстрували 6353 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 407 у дітей та 718 у медичних працівників. Одужало 4375 осіб, з них 295 дітей та 553 медичних працівники. 135 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1675 (в т. ч. 35 летальних)
• Луцький район – 689 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 377 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 119
• Володимир-Волинський район – 453 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 296 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 287 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 639 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 485 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –212 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 362 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 225 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 118 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 95 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 57 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 64 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 41163 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 385 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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