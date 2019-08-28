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У Луцьку відремонтують дві вулиці

У Луцьку відремонтують дві вулиці
У Луцьку проведуть поточні ремонти вулиць Богомольця та Малоомелянівську.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 вересня, а аукціон розпочнеться 24 вересня, - пишуть Волинські новини.

Очікувана вартість поточного ремонту вулиці Богомольця становить 287 тисяч гривень, а вулиці Малоомелянівської – 566 тисяч гривень.

На вулиці Богомольця запланували зроботи: очищення покриття, розбирання асфальтобетонного покриття, улаштування дорожніх корит, основи з щебенево-піщаної суміші, розлив бітумної емульсії, улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші.

Натомість на вулиці Малоомелянівській проведуть розламування асфальтобетонного покриття, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг, улаштування вирівнювального шару з щебенево-піщаної суміші, улаштування покриття з гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей, планування та укріплення узбіч, перекладання горловин цегляних колодязів.

Термін виконання робіт – до 31 грудня 2020 року.

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Теги: ремонт, вулиці, Луцьк
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