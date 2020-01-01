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У жителя міста Рівне на Волині вкрали автомобіль

У жителя міста Рівне на Волині вкрали автомобіль
У вівторок, 8 вересня, до поліції із заявою звернувся 33-річний житель міста Рівне. Чоловік розповів, що з автостоянки у селі Старовойтове Любомльського району невідомі викрали його автомобіль Mercedes-Benz S 550. Транспортний засіб був без двигуна та державних номерних знаків.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники кримінальної поліції проведеними оперативно-пошуковими заходами встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїли двоє жителів цього ж району. Для його транспортування зловмисники використали трактор Т-25. Розібраний викрадений автомобіль правоохоронці вилучили.

Досудове розслідування, розпочате за статтею 289 Кримінального кодексу України, триває.

У жителя міста Рівне на Волині вкрали автомобіль



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Теги: автомобіль, кражідка, Рівне, Волинь
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