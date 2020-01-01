Судили двох поляків, які ображали українку в потязі й погрожували смертю





Про це йдеться на сторінці у Facebook адвокатки Йоанни Вендриховської, - повідомляє



Інцидент трапився в лютому 2020 року в потязі, яким громадянка України поверталася з Кракова до Вроцлава. Жінка хотіла зайняти своє місце в вагоні, натомість у відповідь від поляків почула образливі вислови на кшталт “ukraińska k**wa”, і що вона повинна “w******lać”.



“Всі ці слова були сказані лише тому, що “полька повинна уступити місце якійсь українці”, а така ситуація в розумінні “правдивих поляків” не є до сприйняття. Один з чоловіків опустився до того, що почав погрожувати жінці смертю”, - зазначає адвокат Йоанна Вендриховська.



У вагоні потягу було чимало пасажирів, але ніхто не відреагував на образи та погрози на адресу українки. На цю обставину суд також звернув увагу, який зазначив, що поведінка свідків є недопустимою, адже суспільство повинно чинити супротив мові ненависті.



Рішенням суду одного з поляків, який вже мав проблеми із законом в минулому, покарали 6 місяцями в'язниці. Також він має сплатити скривдженій українці 4 тис. злотих в якості компенсації. Іншого обвинуваченого покарали штрафом, крім цього він також має заплатити українці компенсацію в розмірі 2 тис. злотих.



Вирок поки що не набрав законної сили, адже обвинувачені ще мають право подати апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окружний суд Вроцлава виніс вирок двом громадянам Польщі за зневаження українки та погрози на національному підґрунті.Про це йдеться на сторінці у Facebook адвокатки Йоанни Вендриховської, - повідомляє YAVP.PL. Інцидент трапився в лютому 2020 року в потязі, яким громадянка України поверталася з Кракова до Вроцлава. Жінка хотіла зайняти своє місце в вагоні, натомість у відповідь від поляків почула образливі вислови на кшталт “ukraińska k**wa”, і що вона повинна “w******lać”.“Всі ці слова були сказані лише тому, що “полька повинна уступити місце якійсь українці”, а така ситуація в розумінні “правдивих поляків” не є до сприйняття. Один з чоловіків опустився до того, що почав погрожувати жінці смертю”, - зазначає адвокат Йоанна Вендриховська.У вагоні потягу було чимало пасажирів, але ніхто не відреагував на образи та погрози на адресу українки. На цю обставину суд також звернув увагу, який зазначив, що поведінка свідків є недопустимою, адже суспільство повинно чинити супротив мові ненависті.Рішенням суду одного з поляків, який вже мав проблеми із законом в минулому, покарали 6 місяцями в'язниці. Також він має сплатити скривдженій українці 4 тис. злотих в якості компенсації. Іншого обвинуваченого покарали штрафом, крім цього він також має заплатити українці компенсацію в розмірі 2 тис. злотих.Вирок поки що не набрав законної сили, адже обвинувачені ще мають право подати апеляцію.

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