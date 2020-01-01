Судили двох поляків, які ображали українку в потязі й погрожували смертю
Сьогодні, 10:41
Окружний суд Вроцлава виніс вирок двом громадянам Польщі за зневаження українки та погрози на національному підґрунті.
Про це йдеться на сторінці у Facebook адвокатки Йоанни Вендриховської, - повідомляє YAVP.PL.
Інцидент трапився в лютому 2020 року в потязі, яким громадянка України поверталася з Кракова до Вроцлава. Жінка хотіла зайняти своє місце в вагоні, натомість у відповідь від поляків почула образливі вислови на кшталт “ukraińska k**wa”, і що вона повинна “w******lać”.
“Всі ці слова були сказані лише тому, що “полька повинна уступити місце якійсь українці”, а така ситуація в розумінні “правдивих поляків” не є до сприйняття. Один з чоловіків опустився до того, що почав погрожувати жінці смертю”, - зазначає адвокат Йоанна Вендриховська.
У вагоні потягу було чимало пасажирів, але ніхто не відреагував на образи та погрози на адресу українки. На цю обставину суд також звернув увагу, який зазначив, що поведінка свідків є недопустимою, адже суспільство повинно чинити супротив мові ненависті.
Рішенням суду одного з поляків, який вже мав проблеми із законом в минулому, покарали 6 місяцями в'язниці. Також він має сплатити скривдженій українці 4 тис. злотих в якості компенсації. Іншого обвинуваченого покарали штрафом, крім цього він також має заплатити українці компенсацію в розмірі 2 тис. злотих.
Вирок поки що не набрав законної сили, адже обвинувачені ще мають право подати апеляцію.
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Про це йдеться на сторінці у Facebook адвокатки Йоанни Вендриховської, - повідомляє YAVP.PL.
Інцидент трапився в лютому 2020 року в потязі, яким громадянка України поверталася з Кракова до Вроцлава. Жінка хотіла зайняти своє місце в вагоні, натомість у відповідь від поляків почула образливі вислови на кшталт “ukraińska k**wa”, і що вона повинна “w******lać”.
“Всі ці слова були сказані лише тому, що “полька повинна уступити місце якійсь українці”, а така ситуація в розумінні “правдивих поляків” не є до сприйняття. Один з чоловіків опустився до того, що почав погрожувати жінці смертю”, - зазначає адвокат Йоанна Вендриховська.
У вагоні потягу було чимало пасажирів, але ніхто не відреагував на образи та погрози на адресу українки. На цю обставину суд також звернув увагу, який зазначив, що поведінка свідків є недопустимою, адже суспільство повинно чинити супротив мові ненависті.
Рішенням суду одного з поляків, який вже мав проблеми із законом в минулому, покарали 6 місяцями в'язниці. Також він має сплатити скривдженій українці 4 тис. злотих в якості компенсації. Іншого обвинуваченого покарали штрафом, крім цього він також має заплатити українці компенсацію в розмірі 2 тис. злотих.
Вирок поки що не набрав законної сили, адже обвинувачені ще мають право подати апеляцію.
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