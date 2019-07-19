Адвокат з Луцька заявив про наміри іти в мери
Сьогодні, 10:54
Луцький адвокат Артур Мартіросян повідомив, що балотуватиметься на посаду міського голови.
Відповідне відеозвернення від опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
«Рішення прийнято. Я буду балотуватися на посаду міського голови! Представлю частину команди, з якою іду на вибори. Прошу вашої підтримки», – сказав Мартіросян.
Зауважимо, що у відео до лучан разом із ним звертається, ймовірно, і його команда: доктор психологічних наук, професорка Жанна Вірна, адвокат Андрій Комар та інші.
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Відповідне відеозвернення від опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
«Рішення прийнято. Я буду балотуватися на посаду міського голови! Представлю частину команди, з якою іду на вибори. Прошу вашої підтримки», – сказав Мартіросян.
Зауважимо, що у відео до лучан разом із ним звертається, ймовірно, і його команда: доктор психологічних наук, професорка Жанна Вірна, адвокат Андрій Комар та інші.
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