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Адвокат з Луцька заявив про наміри іти в мери

Адвокат з Луцька заявив про наміри іти в мери
Луцький адвокат Артур Мартіросян повідомив, що балотуватиметься на посаду міського голови.

Відповідне відеозвернення від опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

«Рішення прийнято. Я буду балотуватися на посаду міського голови! Представлю частину команди, з якою іду на вибори. Прошу вашої підтримки», – сказав Мартіросян.

Зауважимо, що у відео до лучан разом із ним звертається, ймовірно, і його команда: доктор психологічних наук, професорка Жанна Вірна, адвокат Андрій Комар та інші.


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Теги: Артур Мартіросян, кандидат, Луцьк
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