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У Ковелі діти загиблих Героїв отримують до дня народження грошову допомогу

У Ковелі діти загиблих Героїв отримують до дня народження грошову допомогу
Цього року вперше у Ковелі вирішили надавати матеріальну допомогу з міського бюджету до дня народження дітей загиблих учасників АТО і ООС та військовослужбовців, смерть яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби на сході країни.

Кошти (по 1 тис грн кожному) виділяють з Програми соціального захисту окремих категорій мешканців міста Ковеля на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради, - інформує Ковельpost.

Упродовж року дні народження відзначили дев'ятеро маленьких ковельчан. На засіданні виконкому, яке відбулося 10 вересня, прийнято чергове рішення про виділення матеріальної допомоги дружинам ще двох загиблих бійців - Наталії Задорожній та Юлії Ярмолюк, у зв'язку з днем народження їхніх дітей.

Як повідомила директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Інна Третяк, у Ковелі нині проживає 9 сімей загиблих військовослужбовців, у яких виховується 15 неповнолітніх дітей. Усі вони отримають грошові виплати.

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Теги: діти, Ковель, кошти
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