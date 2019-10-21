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Затримали чоловіка, який вночі ножем порізав лучанина

Затримали чоловіка, який вночі ножем порізав лучанина
У Луцьку поліція затримала чоловіка, котрий спричинив тяжкі тілесні ушкодження волинянину.

Нагадаємо, що інцидент трапився у ніч на неділю, 13 вересня, по вулиці Ковельській у Луцьку. Під час конфлікту правопорушник вдарив 32-річного лучанина ножем. Постраждалого госпіталізували, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські встановили, що злочин вчинив не судимий 37-річний житель обласного центру. Його затримали у порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.



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Теги: різанина, Луцьк, ніж, чоловік
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