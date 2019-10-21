Затримали чоловіка, який вночі ножем порізав лучанина





Нагадаємо, що



Поліцейські встановили, що злочин вчинив не судимий 37-річний житель обласного центру. Його затримали у порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.



Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліція затримала чоловіка, котрий спричинив тяжкі тілесні ушкодження волинянину.Нагадаємо, що інцидент трапився у ніч на неділю, 13 вересня, по вулиці Ковельській у Луцьку. Під час конфлікту правопорушник вдарив 32-річного лучанина ножем. Постраждалого госпіталізували, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські встановили, що злочин вчинив не судимий 37-річний житель обласного центру. Його затримали у порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

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