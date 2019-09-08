Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики. ФОТО





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Бронзову медаль серед жінок здобула майстер спорту Олександра Шафар у бігові на дистанції 21, 0975, з результатом 1:12:24. Тренують спортсменку Шафар В.П. та Рудюк В.П.



Серед чоловіків Віталій Шафар став шостим та дев’яте місце посів Юрій Русюк.





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