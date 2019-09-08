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Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики. ФОТО

Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики. ФОТО
Учора, 13 вересня, в місті Ковель відбувся національний чемпіонат України з легкої атлетики з напівмарафону, на якому збірна Волині стала третьою у загальнокомандному заліку.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Бронзову медаль серед жінок здобула майстер спорту Олександра Шафар у бігові на дистанції 21, 0975, з результатом 1:12:24. Тренують спортсменку Шафар В.П. та Рудюк В.П.

Серед чоловіків Віталій Шафар став шостим та дев’яте місце посів Юрій Русюк.

Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики. ФОТО
Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики. ФОТО
Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики. ФОТО

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Теги: Волинь спорт, напівмарафон
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