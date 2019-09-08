Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 11:47
Учора, 13 вересня, в місті Ковель відбувся національний чемпіонат України з легкої атлетики з напівмарафону, на якому збірна Волині стала третьою у загальнокомандному заліку.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Бронзову медаль серед жінок здобула майстер спорту Олександра Шафар у бігові на дистанції 21, 0975, з результатом 1:12:24. Тренують спортсменку Шафар В.П. та Рудюк В.П.
Серед чоловіків Віталій Шафар став шостим та дев’яте місце посів Юрій Русюк.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Бронзову медаль серед жінок здобула майстер спорту Олександра Шафар у бігові на дистанції 21, 0975, з результатом 1:12:24. Тренують спортсменку Шафар В.П. та Рудюк В.П.
Серед чоловіків Віталій Шафар став шостим та дев’яте місце посів Юрій Русюк.
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