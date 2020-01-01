Волинянин знайшов у лісі велетенського гриба

Віктор Кух "вполював" гриба-велетня неподалік села Любешівська Воля. Гриб заважив 870 грамів.



Про це



Чоловік розповів, що його здивувало кілька моментів. Перше – це розмір. Адже і «зростом», і товщиною гриб подібний до трилітрової банки. По-друге, виріс він у старому пеньку лежачи. Тож, зізнається чоловік, мусив розібрати пеньок, щоб дістати такого красеня. А третє – і найприємніше – гриб виявився чистим, без жодного черв’ячка.



«Навіть шкода було різати таке чудо, але вирішили посушити велетня – ледве помістився на бляшці», - зізнається пан Віктор.



Найбільше, звичайно, раділи діти. Особливо вдалося фото з сином Михасиком. Добре видно, що знахідка – таки чималих розмірів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора житель Любешева"вполював" гриба-велетня неподалік села Любешівська Воля. Гриб заважив 870 грамів.Про це пише Любешівська районна газета "Нове життя".Чоловік розповів, що його здивувало кілька моментів. Перше – це розмір. Адже і «зростом», і товщиною гриб подібний до трилітрової банки. По-друге, виріс він у старому пеньку лежачи. Тож, зізнається чоловік, мусив розібрати пеньок, щоб дістати такого красеня. А третє – і найприємніше – гриб виявився чистим, без жодного черв’ячка.«Навіть шкода було різати таке чудо, але вирішили посушити велетня – ледве помістився на бляшці», - зізнається пан Віктор.Найбільше, звичайно, раділи діти. Особливо вдалося фото з синомДобре видно, що знахідка – таки чималих розмірів.

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