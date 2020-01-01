Волинянин знайшов у лісі велетенського гриба
Сьогодні, 12:24
Вчора житель Любешева Віктор Кух "вполював" гриба-велетня неподалік села Любешівська Воля. Гриб заважив 870 грамів.
Про це пише Любешівська районна газета "Нове життя".
Чоловік розповів, що його здивувало кілька моментів. Перше – це розмір. Адже і «зростом», і товщиною гриб подібний до трилітрової банки. По-друге, виріс він у старому пеньку лежачи. Тож, зізнається чоловік, мусив розібрати пеньок, щоб дістати такого красеня. А третє – і найприємніше – гриб виявився чистим, без жодного черв’ячка.
«Навіть шкода було різати таке чудо, але вирішили посушити велетня – ледве помістився на бляшці», - зізнається пан Віктор.
Найбільше, звичайно, раділи діти. Особливо вдалося фото з сином Михасиком. Добре видно, що знахідка – таки чималих розмірів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Любешівська районна газета "Нове життя".
Чоловік розповів, що його здивувало кілька моментів. Перше – це розмір. Адже і «зростом», і товщиною гриб подібний до трилітрової банки. По-друге, виріс він у старому пеньку лежачи. Тож, зізнається чоловік, мусив розібрати пеньок, щоб дістати такого красеня. А третє – і найприємніше – гриб виявився чистим, без жодного черв’ячка.
«Навіть шкода було різати таке чудо, але вирішили посушити велетня – ледве помістився на бляшці», - зізнається пан Віктор.
Найбільше, звичайно, раділи діти. Особливо вдалося фото з сином Михасиком. Добре видно, що знахідка – таки чималих розмірів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин знайшов у лісі велетенського гриба
Сьогодні, 12:24
Ігор Чайка – за майбутнє Ковеля*
Сьогодні, 12:10
Волинянин змайстрував диво-пристрій для висаджування полуниці
Сьогодні, 12:03