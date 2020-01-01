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Бив вогнегасником: на Волині поблизу автозаправки злодій напав на чоловіка. ФОТО

Бив вогнегасником: на Волині поблизу автозаправки злодій напав на чоловіка. ФОТО
У Володимирі-Волинському поліція затримала зухвалого розбійника. Зловмисник напав на постраждалого, побив його та пограбував.

У суботу ввечері невідомий на вулиці поблизу автозаправки у Володимирі-Волинському напав на 36-річного місцевого жителя, про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нападник розпилив на заявника вміст вогнегасника та вдарив ним постраждалого по голові. Після цього зловмисник відібрав у чоловіка гроші та мобільний телефон. Сума завданих матеріальних збитків становить 4 тис. 500 грн.

Співробітники поліції за гарячими слідами встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 21-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Речові докази вилучили. До слова, нападник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

За фактом розбою триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Затриманому слідчі повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Бив вогнегасником: на Волині поблизу автозаправки злодій напав на чоловіка. ФОТО

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Теги: Володимир, побиття, поліція
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