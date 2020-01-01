Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 вересня бутуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
вул Чубинського, Сушкевича, І.Мазепи, Род.Тобілевичів
Горохівський район
1. ПЛ0,4 від КТП-321
9:00-17:00 с. Ощів:
вул. Лесі Українки
2. ПЛ0,4кВ від КТП-491 9:00-17:00 с. Волиця Дружкопільська СВК "Журавники"- бригада
3. ПЛ0,4 від КТП-332
9:00-17:00 Жабченська сільська рада - клуб
ФОП Мазурик Іван Степанович - магазин
ФОП Томан В.Є. - бар
Церква с. Жабче:
вул. Учительська,
вул. Церковна (Берестечківська)
4. КТП-160 9:00-17:00 ТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язку с. Колодежі:
вул. Гаї
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л2, Л3 від КТП-275 9:30 – 16:30 с.Поромів - лікарня ветмедицини с.Поромів вул.Центральна, вул.Прикордонна
2. ПЛ-0,4кв Л5 від ЗТП-173 10:00 – 17:00 смт.Іваничі ФОП Адамович – стомат.кабінет, ринок смт.Іваничі вул.Спортивна, вул.Молодіжна, вул.І.Франка, вул.Незалежності, вул.Банківська, пров.Тихий та прилеглі
3. КТП-166 10:00 – 17:00 с.Будятичі вул.Вишнева, вул.Молодіжна, вул.Південна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
Пожежна частина м. К- Каширський, вул. Неродів,
пров, Польвий.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, ЩТП-385 09:40-17:00 Відсутні с. Раків-Ліс, вул. Зимник,
вул, Каденюка.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
М.Ківерці
вул.Деревообробників,буд.2-12
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 9:00-17:00 Цуманська районна лікарня №3 с. Миловиця вул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14а вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12) вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-398 9:00-17:00 ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна
ПАТ КБ "Приватофіс"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
Відділ культури
Цуманське ВУЖКГ
ДВТП "Волиньфармпостач" смт.Цумань
вул.Жовтнева
вул.Грушевського,12,13,19,23,24,25,29,31,34-78/парні/ вул.Грушевського
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Колодяжненська сільська рада
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
ФОП Яцків Г.М
с.Скулин
2. ПЛ-0,4кВ КТП-212 9:00-17:00 Тойкутська сільська Рада с.Лапні
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-541 до КТП-755
(ЩТП-714;ЗТП-435;
ЗТП-533 ) 9:00-17:00 ТзОВ "Бетон Брук Сервіс"
ФОП Лисакова О.П
ТзОВ"Фармаком"
ФОП Сус В.Й
Приватне акціонерне товариство "Теремно хліб"
ФОП Стригун Р.В.
ФОП Міцельський О.Г
ФОП Ігнатюк О.А
ФОП Настенко Л.І
ФОП Степук О.М
ФОП Кисіль Ю.М
ФОП Бражник Л.М
Ковельське управління водопровідно- каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ФОП Михальчук Г.С
ФОП Ляшук В.П
ФОП Попова Л.О
ФОП Шумік Г.Г
Ковельське РЖКП №2
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської
міської ради
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ТзОВ "Центр ландшафту та озеленення"
Приватне акціонерне
товариство
"Луцьксантехмонтаж №536"
ТзОВ"В.О.В. Євроцентр"
Приватне підприємство "Приватбуд"
ФОП Клівак Г.О
ФОП Приступа Н.П
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ТзОВ "Бетон Брук Сервіс" м.Ковель
4. ПЛ-0,4кВ КТП-262 9:00-17:00 Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Квартирно-експлуатаційний відділ міста
Володимир-Волинський c.Черкаси
5. ПС-110/10 «Вербка
№89» 9:00-17:00 ФОП Мулярчук Д.І.
ФОП Причепа В.Г.
ФОП Воробей Н.І.
Ковельське РЖКП №2
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ПТМ «Ковельтепло»
ФО Клюнда В.А.
ФОП Білець О.Т.
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
ФО Панчук Л.Б.
СТ "Ковельська торгова база"
ПП "Торгово- промислова компанія Арсен"
ФОП Чабан О.М.
ТзОВ "Ковельагроспецпостач "
ФО Прокопчук А.П.
ФОП Дідицький А.М.
ФОП Рахлінський Ю.М.
ТзОВ"Мікс-Буд Ковель"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ПП «Приватбуд»
ФО Русакова Р.Р.
ФОП Романюк Н.В.
ФОП Майданський І.О.
КП"Злагода"
РГ священномученника Анатолія
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради
ФОП Возняк Р.А.
КП "Волинське обласне бюро технічної
інвентаризації"
ФО Товстенюк Л.А.
АТ " ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Романчук Р.М.
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод
ТзОВ"Торгово-будівельне підприємство Альянс"
Філія "Ковельський автодор" Дочірнє
підприємство "Волинський облавтодор"
ПАТ "Ковельське ШБУ №63"
ФО Кіптик Я.С.
Ковельська заготівельно-збутова база
с/г продуктів
ФО Падалюк О.І.
Філія Ковельського ДЕУ "ДП" Волинський
Облавтодор
Релігійна організація "Релігійна громада Всіх
Святих Землі Волинської Української ПравославноїЦеркви"
ФОП Петручик П.В.
КОВЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
ФОП Ковальчук В.С.
ФО Лисюк В.О.
РГ Української православної церкви с.Вербка
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське
Міськрайонне територіальне медичне об*єднання Ковельської міської ради Волинської області
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
Дубівська сільська рада
ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Білинська с/рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське СТ
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
Фермерське господарство "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської м. Ковель
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
ФОП Денисюк Л.С.
Доротищенська с/рада
Тойкутська с/рада
Сільськогосподарське ТзОВ ім."Ватутіна"
ФО Кримчук В.С.
ФОП Бойчук С.В.
ФОП Галаша Т.І.
ТзОВ "І.К.Ініціатива "
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Покровська РГ Укр. Православної церкви
РГ церкви християн Віри Євангельської
п"ятидесятників
ФОП Шпилюк В.М.
ФГ "Несухоїжі"
ФОП Авельчук Л.В.
ТзОВ "РЕДРОК"
Виробничо-комерційне ПП"Агропромтехцентр"
ФОП Орловська В.П.
ФОП Авельчук С.П.
ФО Байчук Г.І.
ТзОВ "Еко-Тара"
Відділ освіти Ковельської РДА
ФО Бойчук О.П.
Ковельське СЛАТ "Тур"
СТзОВ ім."Ватутіна"
ТзОв "СОТІК АГРО"
ФОП Чабан В.М.
ФО Оліферович В.С.
ТзОВ "Верба-ВВ"
ТзОВ "Технобудекспорт"
ФОП Зубрицький Л.Л.
Пп "Геліс"
ТзОВ "Еко-Тара" м.Ковель, вул.Ватутіна
вул.Брестська
вул.Кутузова
с.Вербка, вул.Незалежності
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
с.Гішин
с.Доротище
с.Лапні
с.Заріччя
с.Тойкут
с.Воля
6. ПЛ-0,4кВ КТП -262 9:00-17:00 Голобська селищна рада
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Голобське споживче ТзОВ "В.Прометей" c.Борщівка
7. ПЛ-10кВ Л.21 9:00-17:00 ФО Радзивилюк М.П.
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Корсак С.С.
Ковельське РЖКП №2
ПП "Вторметсервіс"
ФО Міхаць В.Я.
ФОП Петрович П.В. м.Ковель, вул. Брестська, вул..Річкова, вул.Зерова, вул.Ватутіна, вул.Театральна, вул.Ветеранів
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-180 9:00-17:00 с.Привітне Бібліотека,клуб,м-н Наша марка фоп Жданюк с.Привітне вул.1 Травня,Центральна
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-44 9:00-17:00 ТзОВ Пятидні ТзОВ Пятидні в с.Великий Окорськ
3. КТП-97 9:00-17:00 с.Колпитів клуб,с/рада,школа,м-н п-ць Подаш Світлана, с.Колпитів вул.Нова,Садова
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-31-02 від к.8 ЗТП-483 до ЛР-248 (КТП-401, 480, 671) 09:00 – 17:00 СВК "УРОЖАЙ" (Артсвердловина №1, №2) с. Забороль вул. Володимирська, Молодіжна, Приозерна
2 КТП-162 09:30 – 17:00 ФОП Новосад В.М. с.Липини вул. Сонячна, Січових Стрільців, Д.Галицького, Грушевського, Польова, Злагоди, Наливайка
3 КТП-295 09:00 – 17:00 Церква с.Ратнів с.Ратнів вул. Зарічна, Миру, Коршівська, Набережна
4. ПЛ-10 кВ Л-41-01 від ЛР-126 (КТП-317, 370, 512, 77, 555, 565, 785, 820) 10:00 – 17:00 с. Струмівка: СТ „Діброва”, Луцький спецкомбінат комун.побутового обслуговання (кладовище), ФОП Мар'юк І.Г., Рест Парк, Липинська с/р (житловий квартал), ФОП Остап'юк І. В., ТзОВ „СВА плюс”, п-ць Лець Ю.В., СТ „Струмівка”, ОК "Гарні сусіди"
5. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698) 10:00-17:00 АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С. с. Гаразджа вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
ФОП Богуш Ольга Іванівна
ФОП Панчук Г.Й.
ФОП Трофимович Віталій Павлович
ОСББ "Наш дім 43"
ТзОВ "Фортуна"
Тер.центр соц.обслугов. (надання соціальних послуг) м.Любомль вул. 1-го травня, Пушкіна, Коновальця
2. ПЛ-0.4 ЩТП-504 9:00-17:00 ФОП Цвид Ольга Іванівна Торговий павільйон с.Світязь вул..Шкільна, Молодіжна
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Седлище вул.Незалежності
2. 10:00-17:00
с.Н.Березичі «ФАП, ФОП Калаур, Школа»
с.Березичі «СВК Україна, насосна станція, школа,
магазини ФОП Лащ Н.В, Домальчук С.В,Сацик В.О, пошта, ДП Любешівагроліс(контора), Дитячий Садок с.Березичі, Нові Березичі, Віл, х.Корнач, Заверхлісся
Маневицький район
1. 12:00-18:00 с. Лісове: Школа;
с. Вовчецьк: ФОП Шавук В.П., ТзОВ "УкрТАУЕР" вежа МЗ, Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, церква, ФАП;
с. Гораймівка: ФОП Фальчук Святослав Степанович кіоск. с. Лісове,
с. Вовчецьк
с. Гораймывка
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
м.Нововолинськ:
мікрорайон Шахтарський
23-28
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня.. с.Сокіл вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-90 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Власюк, Кришталь.
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-304 9:00-17:00 с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок. с.Сокіл вул.Дружби, пр..Парковий, 8 Березня.
12. ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
13. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Мильськ вул.Гранична, 2-28,5-17..
14. ПЛ-0,4 кВ КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова, 40-76,47-95.
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-27-08.віл ЛР-40. 10:00 -17:00 Школи, Магазини. . с Чевель, с Текля, с Глух, Х. Садиби, повністю.
2. КТП-269 10:00-17:00 ФАП. .с Секунь вул: Шевченка, Червоноармійська, Ковельська, Молодіжна.
3. КТП-81Л-1 10:00-17:00 .с Сукачі вул:Шевченка.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-282 Л-6 11:00-13:00 ТРСТ-магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М.- маг.госп.товари, ФОП Данилюк М.В.- маг. «Олімп», інспекція сільського господ. –адмін. с.м.т.Турійськ вул..Чорновола, Привокзальна, Луцька
2. ПЛ-10кВ Л-64-02 від ЛР-173
КТП-331
КТП-94
КТП-232 10:00-16:30 Миляновичівська с/р – клуб, ФОП Бранюк В.В. – магазин, церква с.Туровичі, Зілов
3. ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-153 до ЛР-41
КТП-126 10:00-16:30 ФАП, Гайківська с/р – клуб, ФОП Новосад В.В. –млин с.Ягідне
4. 14:00-16:00
ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина» - контора, Купичівська с/р – клуб, дит.садок, ФАП, черква, АТС, СВК «Батьківщина» - тр.бригада, пилорама, ферма,насосна, ФАП, Купичівська с/р- клуб, школа, столова, пошта, церква, ФОП Піндюк Г.І.- магазин, дільниця ветмедецини, СВК «Батьківщина» -КЗС, ферма, СВК «Слава»- бригада, ФОП Шклярук О.М.- магазин, СВК «Слава»- контора, Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пошта, АТС, церква, пождепо, ФАП, СВК «Слава»- пекарня, школа, тр.бригада, млин, церква, ФОП Пиндюк В.П.- магазин с.Чорніїв, Свинарин, Серкизів, Маковичі, Осекрів
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
вул Чубинського, Сушкевича, І.Мазепи, Род.Тобілевичів
Горохівський район
1. ПЛ0,4 від КТП-321
9:00-17:00 с. Ощів:
вул. Лесі Українки
2. ПЛ0,4кВ від КТП-491 9:00-17:00 с. Волиця Дружкопільська СВК "Журавники"- бригада
3. ПЛ0,4 від КТП-332
9:00-17:00 Жабченська сільська рада - клуб
ФОП Мазурик Іван Степанович - магазин
ФОП Томан В.Є. - бар
Церква с. Жабче:
вул. Учительська,
вул. Церковна (Берестечківська)
4. КТП-160 9:00-17:00 ТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язку с. Колодежі:
вул. Гаї
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л2, Л3 від КТП-275 9:30 – 16:30 с.Поромів - лікарня ветмедицини с.Поромів вул.Центральна, вул.Прикордонна
2. ПЛ-0,4кв Л5 від ЗТП-173 10:00 – 17:00 смт.Іваничі ФОП Адамович – стомат.кабінет, ринок смт.Іваничі вул.Спортивна, вул.Молодіжна, вул.І.Франка, вул.Незалежності, вул.Банківська, пров.Тихий та прилеглі
3. КТП-166 10:00 – 17:00 с.Будятичі вул.Вишнева, вул.Молодіжна, вул.Південна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
Пожежна частина м. К- Каширський, вул. Неродів,
пров, Польвий.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, ЩТП-385 09:40-17:00 Відсутні с. Раків-Ліс, вул. Зимник,
вул, Каденюка.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
М.Ківерці
вул.Деревообробників,буд.2-12
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 9:00-17:00 Цуманська районна лікарня №3 с. Миловиця вул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14а вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12) вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-398 9:00-17:00 ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна
ПАТ КБ "Приватофіс"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
Відділ культури
Цуманське ВУЖКГ
ДВТП "Волиньфармпостач" смт.Цумань
вул.Жовтнева
вул.Грушевського,12,13,19,23,24,25,29,31,34-78/парні/ вул.Грушевського
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Колодяжненська сільська рада
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
ФОП Яцків Г.М
с.Скулин
2. ПЛ-0,4кВ КТП-212 9:00-17:00 Тойкутська сільська Рада с.Лапні
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-541 до КТП-755
(ЩТП-714;ЗТП-435;
ЗТП-533 ) 9:00-17:00 ТзОВ "Бетон Брук Сервіс"
ФОП Лисакова О.П
ТзОВ"Фармаком"
ФОП Сус В.Й
Приватне акціонерне товариство "Теремно хліб"
ФОП Стригун Р.В.
ФОП Міцельський О.Г
ФОП Ігнатюк О.А
ФОП Настенко Л.І
ФОП Степук О.М
ФОП Кисіль Ю.М
ФОП Бражник Л.М
Ковельське управління водопровідно- каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ФОП Михальчук Г.С
ФОП Ляшук В.П
ФОП Попова Л.О
ФОП Шумік Г.Г
Ковельське РЖКП №2
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської
міської ради
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ТзОВ "Центр ландшафту та озеленення"
Приватне акціонерне
товариство
"Луцьксантехмонтаж №536"
ТзОВ"В.О.В. Євроцентр"
Приватне підприємство "Приватбуд"
ФОП Клівак Г.О
ФОП Приступа Н.П
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ТзОВ "Бетон Брук Сервіс" м.Ковель
4. ПЛ-0,4кВ КТП-262 9:00-17:00 Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Квартирно-експлуатаційний відділ міста
Володимир-Волинський c.Черкаси
5. ПС-110/10 «Вербка
№89» 9:00-17:00 ФОП Мулярчук Д.І.
ФОП Причепа В.Г.
ФОП Воробей Н.І.
Ковельське РЖКП №2
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ПТМ «Ковельтепло»
ФО Клюнда В.А.
ФОП Білець О.Т.
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
ФО Панчук Л.Б.
СТ "Ковельська торгова база"
ПП "Торгово- промислова компанія Арсен"
ФОП Чабан О.М.
ТзОВ "Ковельагроспецпостач "
ФО Прокопчук А.П.
ФОП Дідицький А.М.
ФОП Рахлінський Ю.М.
ТзОВ"Мікс-Буд Ковель"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ПП «Приватбуд»
ФО Русакова Р.Р.
ФОП Романюк Н.В.
ФОП Майданський І.О.
КП"Злагода"
РГ священномученника Анатолія
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради
ФОП Возняк Р.А.
КП "Волинське обласне бюро технічної
інвентаризації"
ФО Товстенюк Л.А.
АТ " ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Романчук Р.М.
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод
ТзОВ"Торгово-будівельне підприємство Альянс"
Філія "Ковельський автодор" Дочірнє
підприємство "Волинський облавтодор"
ПАТ "Ковельське ШБУ №63"
ФО Кіптик Я.С.
Ковельська заготівельно-збутова база
с/г продуктів
ФО Падалюк О.І.
Філія Ковельського ДЕУ "ДП" Волинський
Облавтодор
Релігійна організація "Релігійна громада Всіх
Святих Землі Волинської Української ПравославноїЦеркви"
ФОП Петручик П.В.
КОВЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
ФОП Ковальчук В.С.
ФО Лисюк В.О.
РГ Української православної церкви с.Вербка
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське
Міськрайонне територіальне медичне об*єднання Ковельської міської ради Волинської області
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
Дубівська сільська рада
ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Білинська с/рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське СТ
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
Фермерське господарство "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської м. Ковель
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
ФОП Денисюк Л.С.
Доротищенська с/рада
Тойкутська с/рада
Сільськогосподарське ТзОВ ім."Ватутіна"
ФО Кримчук В.С.
ФОП Бойчук С.В.
ФОП Галаша Т.І.
ТзОВ "І.К.Ініціатива "
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Покровська РГ Укр. Православної церкви
РГ церкви християн Віри Євангельської
п"ятидесятників
ФОП Шпилюк В.М.
ФГ "Несухоїжі"
ФОП Авельчук Л.В.
ТзОВ "РЕДРОК"
Виробничо-комерційне ПП"Агропромтехцентр"
ФОП Орловська В.П.
ФОП Авельчук С.П.
ФО Байчук Г.І.
ТзОВ "Еко-Тара"
Відділ освіти Ковельської РДА
ФО Бойчук О.П.
Ковельське СЛАТ "Тур"
СТзОВ ім."Ватутіна"
ТзОв "СОТІК АГРО"
ФОП Чабан В.М.
ФО Оліферович В.С.
ТзОВ "Верба-ВВ"
ТзОВ "Технобудекспорт"
ФОП Зубрицький Л.Л.
Пп "Геліс"
ТзОВ "Еко-Тара" м.Ковель, вул.Ватутіна
вул.Брестська
вул.Кутузова
с.Вербка, вул.Незалежності
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
с.Гішин
с.Доротище
с.Лапні
с.Заріччя
с.Тойкут
с.Воля
6. ПЛ-0,4кВ КТП -262 9:00-17:00 Голобська селищна рада
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Голобське споживче ТзОВ "В.Прометей" c.Борщівка
7. ПЛ-10кВ Л.21 9:00-17:00 ФО Радзивилюк М.П.
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Корсак С.С.
Ковельське РЖКП №2
ПП "Вторметсервіс"
ФО Міхаць В.Я.
ФОП Петрович П.В. м.Ковель, вул. Брестська, вул..Річкова, вул.Зерова, вул.Ватутіна, вул.Театральна, вул.Ветеранів
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-180 9:00-17:00 с.Привітне Бібліотека,клуб,м-н Наша марка фоп Жданюк с.Привітне вул.1 Травня,Центральна
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-44 9:00-17:00 ТзОВ Пятидні ТзОВ Пятидні в с.Великий Окорськ
3. КТП-97 9:00-17:00 с.Колпитів клуб,с/рада,школа,м-н п-ць Подаш Світлана, с.Колпитів вул.Нова,Садова
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-31-02 від к.8 ЗТП-483 до ЛР-248 (КТП-401, 480, 671) 09:00 – 17:00 СВК "УРОЖАЙ" (Артсвердловина №1, №2) с. Забороль вул. Володимирська, Молодіжна, Приозерна
2 КТП-162 09:30 – 17:00 ФОП Новосад В.М. с.Липини вул. Сонячна, Січових Стрільців, Д.Галицького, Грушевського, Польова, Злагоди, Наливайка
3 КТП-295 09:00 – 17:00 Церква с.Ратнів с.Ратнів вул. Зарічна, Миру, Коршівська, Набережна
4. ПЛ-10 кВ Л-41-01 від ЛР-126 (КТП-317, 370, 512, 77, 555, 565, 785, 820) 10:00 – 17:00 с. Струмівка: СТ „Діброва”, Луцький спецкомбінат комун.побутового обслуговання (кладовище), ФОП Мар'юк І.Г., Рест Парк, Липинська с/р (житловий квартал), ФОП Остап'юк І. В., ТзОВ „СВА плюс”, п-ць Лець Ю.В., СТ „Струмівка”, ОК "Гарні сусіди"
5. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698) 10:00-17:00 АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С. с. Гаразджа вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
ФОП Богуш Ольга Іванівна
ФОП Панчук Г.Й.
ФОП Трофимович Віталій Павлович
ОСББ "Наш дім 43"
ТзОВ "Фортуна"
Тер.центр соц.обслугов. (надання соціальних послуг) м.Любомль вул. 1-го травня, Пушкіна, Коновальця
2. ПЛ-0.4 ЩТП-504 9:00-17:00 ФОП Цвид Ольга Іванівна Торговий павільйон с.Світязь вул..Шкільна, Молодіжна
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Седлище вул.Незалежності
2. 10:00-17:00
с.Н.Березичі «ФАП, ФОП Калаур, Школа»
с.Березичі «СВК Україна, насосна станція, школа,
магазини ФОП Лащ Н.В, Домальчук С.В,Сацик В.О, пошта, ДП Любешівагроліс(контора), Дитячий Садок с.Березичі, Нові Березичі, Віл, х.Корнач, Заверхлісся
Маневицький район
1. 12:00-18:00 с. Лісове: Школа;
с. Вовчецьк: ФОП Шавук В.П., ТзОВ "УкрТАУЕР" вежа МЗ, Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, церква, ФАП;
с. Гораймівка: ФОП Фальчук Святослав Степанович кіоск. с. Лісове,
с. Вовчецьк
с. Гораймывка
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
м.Нововолинськ:
мікрорайон Шахтарський
23-28
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня.. с.Сокіл вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-90 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Власюк, Кришталь.
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-304 9:00-17:00 с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок. с.Сокіл вул.Дружби, пр..Парковий, 8 Березня.
12. ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
13. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Мильськ вул.Гранична, 2-28,5-17..
14. ПЛ-0,4 кВ КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова, 40-76,47-95.
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-27-08.віл ЛР-40. 10:00 -17:00 Школи, Магазини. . с Чевель, с Текля, с Глух, Х. Садиби, повністю.
2. КТП-269 10:00-17:00 ФАП. .с Секунь вул: Шевченка, Червоноармійська, Ковельська, Молодіжна.
3. КТП-81Л-1 10:00-17:00 .с Сукачі вул:Шевченка.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-282 Л-6 11:00-13:00 ТРСТ-магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М.- маг.госп.товари, ФОП Данилюк М.В.- маг. «Олімп», інспекція сільського господ. –адмін. с.м.т.Турійськ вул..Чорновола, Привокзальна, Луцька
2. ПЛ-10кВ Л-64-02 від ЛР-173
КТП-331
КТП-94
КТП-232 10:00-16:30 Миляновичівська с/р – клуб, ФОП Бранюк В.В. – магазин, церква с.Туровичі, Зілов
3. ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-153 до ЛР-41
КТП-126 10:00-16:30 ФАП, Гайківська с/р – клуб, ФОП Новосад В.В. –млин с.Ягідне
4. 14:00-16:00
ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина» - контора, Купичівська с/р – клуб, дит.садок, ФАП, черква, АТС, СВК «Батьківщина» - тр.бригада, пилорама, ферма,насосна, ФАП, Купичівська с/р- клуб, школа, столова, пошта, церква, ФОП Піндюк Г.І.- магазин, дільниця ветмедецини, СВК «Батьківщина» -КЗС, ферма, СВК «Слава»- бригада, ФОП Шклярук О.М.- магазин, СВК «Слава»- контора, Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пошта, АТС, церква, пождепо, ФАП, СВК «Слава»- пекарня, школа, тр.бригада, млин, церква, ФОП Пиндюк В.П.- магазин с.Чорніїв, Свинарин, Серкизів, Маковичі, Осекрів
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