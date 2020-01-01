Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 вересня бутуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго»1. 9:00-17:00вул Чубинського, Сушкевича, І.Мазепи, Род.Тобілевичів1. ПЛ0,4 від КТП-3219:00-17:00 с. Ощів:вул. Лесі Українки2. ПЛ0,4кВ від КТП-491 9:00-17:00 с. Волиця Дружкопільська СВК "Журавники"- бригада3. ПЛ0,4 від КТП-3329:00-17:00 Жабченська сільська рада - клубФОП Мазурик Іван Степанович - магазинФОП Томан В.Є. - барЦерква с. Жабче:вул. Учительська,вул. Церковна (Берестечківська)4. КТП-160 9:00-17:00 ТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язку с. Колодежі:вул. Гаї1. ПЛ-0,4кВ Л2, Л3 від КТП-275 9:30 – 16:30 с.Поромів - лікарня ветмедицини с.Поромів вул.Центральна, вул.Прикордонна2. ПЛ-0,4кв Л5 від ЗТП-173 10:00 – 17:00 смт.Іваничі ФОП Адамович – стомат.кабінет, ринок смт.Іваничі вул.Спортивна, вул.Молодіжна, вул.І.Франка, вул.Незалежності, вул.Банківська, пров.Тихий та прилеглі3. КТП-166 10:00 – 17:00 с.Будятичі вул.Вишнева, вул.Молодіжна, вул.Південна і прилеглі1. 09:00-17:00Пожежна частина м. К- Каширський, вул. Неродів,пров, Польвий.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, ЩТП-385 09:40-17:00 Відсутні с. Раків-Ліс, вул. Зимник,вул, Каденюка.1. 9:00-17:00М.Ківерцівул.Деревообробників,буд.2-122. ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 9:00-17:00 Цуманська районна лікарня №3 с. Миловиця вул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14а вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12) вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-398 9:00-17:00 ФОП Ковальчук Світлана АнатолівнаПАТ КБ "Приватофіс"ФОП Чечотка Василь КузьмовичВідділ культуриЦуманське ВУЖКГДВТП "Волиньфармпостач" смт.Цуманьвул.Жовтневавул.Грушевського,12,13,19,23,24,25,29,31,34-78/парні/ вул.Грушевського1. 9:00-17:00Колодяжненська сільська радаКовельська районна державна лікарня ветеринарної медициниВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Управління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Колодяженської сільської радиФОП Яцків Г.Мс.Скулин2. ПЛ-0,4кВ КТП-212 9:00-17:00 Тойкутська сільська Рада с.Лапні3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-541 до КТП-755(ЩТП-714;ЗТП-435;ЗТП-533 ) 9:00-17:00 ТзОВ "Бетон Брук Сервіс"ФОП Лисакова О.ПТзОВ"Фармаком"ФОП Сус В.ЙПриватне акціонерне товариство "Теремно хліб"ФОП Стригун Р.В.ФОП Міцельський О.ГФОП Ігнатюк О.АФОП Настенко Л.ІФОП Степук О.МФОП Кисіль Ю.МФОП Бражник Л.МКовельське управління водопровідно- каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ФОП Михальчук Г.СФОП Ляшук В.ПФОП Попова Л.ОФОП Шумік Г.ГКовельське РЖКП №2ФОП Дерев 'янчук Г.ІУправління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельськоїміської радиПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філіяАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ТзОВ "Центр ландшафту та озеленення"Приватне акціонернетовариство"Луцьксантехмонтаж №536"ТзОВ"В.О.В. Євроцентр"Приватне підприємство "Приватбуд"ФОП Клівак Г.ОФОП Приступа Н.ППідприємство теплових мереж "Ковельтепло"ТзОВ "Бетон Брук Сервіс" м.Ковель4. ПЛ-0,4кВ КТП-262 9:00-17:00 Виконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіКвартирно-експлуатаційний відділ містаВолодимир-Волинський c.Черкаси5. ПС-110/10 «Вербка№89» 9:00-17:00 ФОП Мулярчук Д.І.ФОП Причепа В.Г.ФОП Воробей Н.І.Ковельське РЖКП №2Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ПТМ «Ковельтепло»ФО Клюнда В.А.ФОП Білець О.Т.ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»ФО Панчук Л.Б.СТ "Ковельська торгова база"ПП "Торгово- промислова компанія Арсен"ФОП Чабан О.М.ТзОВ "Ковельагроспецпостач "ФО Прокопчук А.П.ФОП Дідицький А.М.ФОП Рахлінський Ю.М.ТзОВ"Мікс-Буд Ковель"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"ПП «Приватбуд»ФО Русакова Р.Р.ФОП Романюк Н.В.ФОП Майданський І.О.КП"Злагода"РГ священномученника АнатоліяУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельськоїміської радиФОП Возняк Р.А.КП "Волинське обласне бюро технічноїінвентаризації"ФО Товстенюк Л.А.АТ " ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Романчук Р.М.Ковельський міжгосподарський комбікормовий заводТзОВ"Торгово-будівельне підприємство Альянс"Філія "Ковельський автодор" Дочірнєпідприємство "Волинський облавтодор"ПАТ "Ковельське ШБУ №63"ФО Кіптик Я.С.Ковельська заготівельно-збутова базас/г продуктівФО Падалюк О.І.Філія Ковельського ДЕУ "ДП" ВолинськийОблавтодорРелігійна організація "Релігійна громада ВсіхСвятих Землі Волинської Української ПравославноїЦеркви"ФОП Петручик П.В.КОВЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"ФОП Ковальчук В.С.ФО Лисюк В.О.РГ Української православної церкви с.ВербкаКомунальне некомерційне підприємство КовельськеМіськрайонне територіальне медичне об*єднання Ковельської міської ради Волинської областіПАТ "Укртелеком" Волинська філіяДубівська сільська радаФО Карпюк В.В.ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г.ФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна"ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П.ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В.ФО Кіптик О.О.Релігійна громада Різдва Святого Івана ПредтечіУПЦ КПБілинська с/радаВідділ освіти Ковельської РДАРГ Святого Духа Української православної церкви КПДубівське СТФО Балецький С.Р.ФО Балак П.С.Фермерське господарство "Дуплянка СГК"Церква Християн віри Євангельської м. КовельСвято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М.Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М.Відділ освіти Ковельської РДАСвято-Дмитрівська церква с.ГішинФОП Денисюк Л.С.Доротищенська с/радаТойкутська с/радаСільськогосподарське ТзОВ ім."Ватутіна"ФО Кримчук В.С.ФОП Бойчук С.В.ФОП Галаша Т.І.ТзОВ "І.К.Ініціатива "Ковельська районна державна лікарняветеринарної медициниПокровська РГ Укр. Православної церквиРГ церкви християн Віри Євангельськоїп"ятидесятниківФОП Шпилюк В.М.ФГ "Несухоїжі"ФОП Авельчук Л.В.ТзОВ "РЕДРОК"Виробничо-комерційне ПП"Агропромтехцентр"ФОП Орловська В.П.ФОП Авельчук С.П.ФО Байчук Г.І.ТзОВ "Еко-Тара"Відділ освіти Ковельської РДАФО Бойчук О.П.Ковельське СЛАТ "Тур"СТзОВ ім."Ватутіна"ТзОв "СОТІК АГРО"ФОП Чабан В.М.ФО Оліферович В.С.ТзОВ "Верба-ВВ"ТзОВ "Технобудекспорт"ФОП Зубрицький Л.Л.Пп "Геліс"ТзОВ "Еко-Тара" м.Ковель, вул.Ватутінавул.Брестськавул.Кутузовас.Вербка, вул.Незалежностіс.Бахівс.Колодницяс.Білинс.Гішинс.Доротищес.Лапніс.Заріччяс.Тойкутс.Воля6. ПЛ-0,4кВ КТП -262 9:00-17:00 Голобська селищна радаГуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиГолобське споживче ТзОВ "В.Прометей" c.Борщівка7. ПЛ-10кВ Л.21 9:00-17:00 ФО Радзивилюк М.П.АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Корсак С.С.Ковельське РЖКП №2ПП "Вторметсервіс"ФО Міхаць В.Я.ФОП Петрович П.В. м.Ковель, вул. Брестська, вул..Річкова, вул.Зерова, вул.Ватутіна, вул.Театральна, вул.Ветеранів1. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-180 9:00-17:00 с.Привітне Бібліотека,клуб,м-н Наша марка фоп Жданюк с.Привітне вул.1 Травня,Центральна2. ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-44 9:00-17:00 ТзОВ Пятидні ТзОВ Пятидні в с.Великий Окорськ3. КТП-97 9:00-17:00 с.Колпитів клуб,с/рада,школа,м-н п-ць Подаш Світлана, с.Колпитів вул.Нова,СадоваВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10 кВ Л-31-02 від к.8 ЗТП-483 до ЛР-248 (КТП-401, 480, 671) 09:00 – 17:00 СВК "УРОЖАЙ" (Артсвердловина №1, №2) с. Забороль вул. Володимирська, Молодіжна, Приозерна2 КТП-162 09:30 – 17:00 ФОП Новосад В.М. с.Липини вул. Сонячна, Січових Стрільців, Д.Галицького, Грушевського, Польова, Злагоди, Наливайка3 КТП-295 09:00 – 17:00 Церква с.Ратнів с.Ратнів вул. Зарічна, Миру, Коршівська, Набережна4. ПЛ-10 кВ Л-41-01 від ЛР-126 (КТП-317, 370, 512, 77, 555, 565, 785, 820) 10:00 – 17:00 с. Струмівка: СТ „Діброва”, Луцький спецкомбінат комун.побутового обслуговання (кладовище), ФОП Мар'юк І.Г., Рест Парк, Липинська с/р (житловий квартал), ФОП Остап'юк І. В., ТзОВ „СВА плюс”, п-ць Лець Ю.В., СТ „Струмівка”, ОК "Гарні сусіди"5. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698) 10:00-17:00 АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С. с. Гаразджа вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола1. 9:00-17:00ФОП Богуш Ольга ІванівнаФОП Панчук Г.Й.ФОП Трофимович Віталій ПавловичОСББ "Наш дім 43"ТзОВ "Фортуна"Тер.центр соц.обслугов. (надання соціальних послуг) м.Любомль вул. 1-го травня, Пушкіна, Коновальця2. ПЛ-0.4 ЩТП-504 9:00-17:00 ФОП Цвид Ольга Іванівна Торговий павільйон с.Світязь вул..Шкільна, Молодіжна1. 10:00-17:00с. Седлище вул.Незалежності2. 10:00-17:00с.Н.Березичі «ФАП, ФОП Калаур, Школа»с.Березичі «СВК Україна, насосна станція, школа,магазини ФОП Лащ Н.В, Домальчук С.В,Сацик В.О, пошта, ДП Любешівагроліс(контора), Дитячий Садок с.Березичі, Нові Березичі, Віл, х.Корнач, Заверхлісся1. 12:00-18:00 с. Лісове: Школа;с. Вовчецьк: ФОП Шавук В.П., ТзОВ "УкрТАУЕР" вежа МЗ, Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, церква, ФАП;с. Гораймівка: ФОП Фальчук Святослав Степанович кіоск. с. Лісове,с. Вовчецькс. Гораймывка1. 9:00-18:00м.Нововолинськ:мікрорайон Шахтарський23-28Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.4. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.5. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)6. ПЛ-0,4 кВ КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня.. с.Сокіл вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.10. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-90 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Власюк, Кришталь.11. ПЛ-0,4 кВ КТП-304 9:00-17:00 с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок. с.Сокіл вул.Дружби, пр..Парковий, 8 Березня.12. ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.13. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Мильськ вул.Гранична, 2-28,5-17..14. ПЛ-0,4 кВ КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова, 40-76,47-95.1. ПЛ-10кВ Л-27-08.віл ЛР-40. 10:00 -17:00 Школи, Магазини. . с Чевель, с Текля, с Глух, Х. Садиби, повністю.2. КТП-269 10:00-17:00 ФАП. .с Секунь вул: Шевченка, Червоноармійська, Ковельська, Молодіжна.3. КТП-81Л-1 10:00-17:00 .с Сукачі вул:Шевченка.1. ПЛ-0,4кВЗТП-282 Л-6 11:00-13:00 ТРСТ-магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М.- маг.госп.товари, ФОП Данилюк М.В.- маг. «Олімп», інспекція сільського господ. –адмін. с.м.т.Турійськ вул..Чорновола, Привокзальна, Луцька2. ПЛ-10кВ Л-64-02 від ЛР-173КТП-331КТП-94КТП-232 10:00-16:30 Миляновичівська с/р – клуб, ФОП Бранюк В.В. – магазин, церква с.Туровичі, Зілов3. ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-153 до ЛР-41КТП-126 10:00-16:30 ФАП, Гайківська с/р – клуб, ФОП Новосад В.В. –млин с.Ягідне4. 14:00-16:00ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина» - контора, Купичівська с/р – клуб, дит.садок, ФАП, черква, АТС, СВК «Батьківщина» - тр.бригада, пилорама, ферма,насосна, ФАП, Купичівська с/р- клуб, школа, столова, пошта, церква, ФОП Піндюк Г.І.- магазин, дільниця ветмедецини, СВК «Батьківщина» -КЗС, ферма, СВК «Слава»- бригада, ФОП Шклярук О.М.- магазин, СВК «Слава»- контора, Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пошта, АТС, церква, пождепо, ФАП, СВК «Слава»- пекарня, школа, тр.бригада, млин, церква, ФОП Пиндюк В.П.- магазин с.Чорніїв, Свинарин, Серкизів, Маковичі, Осекрів