У «Промені» працює унікальний магазин коміксів*





Що там придбати



В асортименті є комікси та тематичні речі для дітей та дорослих: рюкзаки, бананки, кепки, шкарпетки, дитячі книжечки, годинники та інше.



З чого розпочати знайомство з коміксами



Світ коміксів настільки великий, що його важко якось узагальнити чи описати, в його межах існує своя система жанрів, є вже визнана класика, новинки, перезапуски, андерґраунд і експериментальні комікси. Щоб навести в цьому всьому хоч якийсь лад, комікси заведено розрізняти за школами, яких налічують три: американська (насамперед комікси про супергероїв з дуже динамічним сюжетом і протистоянням супергероя і суперзлочинця в центрі), європейська (її основу складають франкомовні комікси, з добре продуманим сюжетом і детально пропрацьованими малюнками) та найбільш своєрідна японська (манга), хоча цей поділ теж досить умовний.



Великою перевагою магазину коміксів є те, що товар оригінальний та унікальний.



Якщо ви ніколи не читали комікси, але хотіли б спробувати, то настав саме той момент, якого ви чекали. Хвиля популярності коміксів досягла України, видавці почали освоювати порожню нішу і за останні два роки кількість перекладених українською мовою коміксів помітно зросла і продовжує зростати.



На жаль чи на щастя, не існує єдиного ідеального й універсального коміксу, який можна радити для початку усім без винятку. Тому, якщо хочете обрати щось своє, але поки не визначились, особисту консультацію нададуть справжні професіонали, знавці коміксів – продавці магазину коміксів Comics Shop в офлайн-магазині, що на 1 поверсі РЦ «Промінь»



Шукайте Comics Shop в Instagram



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розважальному центрі «Промінь» на 1 поверсі працює перший в місті офлайн-магазин з коміксами Comics Shop.В асортименті є комікси та тематичні речі для дітей та дорослих: рюкзаки, бананки, кепки, шкарпетки, дитячі книжечки, годинники та інше.Світ коміксів настільки великий, що його важко якось узагальнити чи описати, в його межах існує своя система жанрів, є вже визнана класика, новинки, перезапуски, андерґраунд і експериментальні комікси. Щоб навести в цьому всьому хоч якийсь лад, комікси заведено розрізняти за школами, яких налічують три: американська (насамперед комікси про супергероїв з дуже динамічним сюжетом і протистоянням супергероя і суперзлочинця в центрі), європейська (її основу складають франкомовні комікси, з добре продуманим сюжетом і детально пропрацьованими малюнками) та найбільш своєрідна японська (манга), хоча цей поділ теж досить умовний.Великою перевагою магазину коміксів є те, що товар оригінальний та унікальний.Якщо ви ніколи не читали комікси, але хотіли б спробувати, то настав саме той момент, якого ви чекали. Хвиля популярності коміксів досягла України, видавці почали освоювати порожню нішу і за останні два роки кількість перекладених українською мовою коміксів помітно зросла і продовжує зростати.На жаль чи на щастя, не існує єдиного ідеального й універсального коміксу, який можна радити для початку усім без винятку. Тому, якщо хочете обрати щось своє, але поки не визначились, особисту консультацію нададуть справжні професіонали, знавці коміксів – продавці магазину коміксів Comics Shop в офлайн-магазині, що на 1 поверсі РЦ «Промінь»Шукайте Comics Shop в Instagram @comics.shop_

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