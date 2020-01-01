Розшукують волинянина, якого підозрюють у зґвалтуванні. ФОТО
Сьогодні, 13:26
Правоохоронці встановлюють місце знаходження громадянина Джама Івана Петровича, 21.01.1988 р.н., жителя села Годомичі, вулиця Шкільна, 24.
Про це повідомляє Маневицький відділ поліції.
Чоловік обгрунтовно підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування).
В разі отримання будь-якої інформації просять повідомити за номерами телефонів: 0680497907, 0685630393 або (03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП у Волинській області.
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Про це повідомляє Маневицький відділ поліції.
Чоловік обгрунтовно підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування).
В разі отримання будь-якої інформації просять повідомити за номерами телефонів: 0680497907, 0685630393 або (03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП у Волинській області.
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