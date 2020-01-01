Розшукують волинянина, якого підозрюють у зґвалтуванні. ФОТО

Джама Івана Петровича, 21.01.1988 р.н., жителя села Годомичі, вулиця Шкільна, 24.



Про це



Чоловік обгрунтовно підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування).



В разі отримання будь-якої інформації просять повідомити за номерами телефонів: 0680497907, 0685630393 або (03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці встановлюють місце знаходження громадянина, 21.01.1988 р.н., жителя села Годомичі, вулиця Шкільна, 24.Про це повідомляє Маневицький відділ поліції.Чоловік обгрунтовно підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування).В разі отримання будь-якої інформації просять повідомити за номерами телефонів:або– чергова частина Маневицького ВП ГУНП у Волинській області.

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