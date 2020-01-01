Волинським чемпіонам до Дня спорту подарували три квартири. ФОТО





Так, за співфінансування із бюджетів області та міста, квартири придбали для трьох волинських майстрів спорту міжнародного класу: метальниці молота Ірини Климець, каноїста Юрія Вандюка та скороходки Олени Собчук із чоловіком Дмитром.



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Урочисте вручення ордерів на помешкання влаштували на спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки, де окрім офіційної частини для учасників святкування Дня спорту підготували також декілька показових виступів від юних гімнасток і студенток-черлідерок вишу.







Радник луцького міського голови Ігор Поліщук зазначив, що молодь надзвичайно важливо залучати до спорту, аби виховувати у них правильні риси.



«Луцька міська рада одним зі своїх пріоритетів визначила розвиток спорту. Нам і далі потрібно працювати, аби мотивувати спортсменів, які гідно представляють і місто і область на міжнародній спортивній арені», – зазначив посадовець.







Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович додала, що важливо не лише працювати, але й бачити результати роботи, позаяк у спорті вони є дуже помітними.



«Серія правильних рухів дає мотивацію. Якщо ж спрямовувати роботу на результат, то він завжди буде, але лише соціально-відповідальні спрямовують цей вектор «на результат» не для себе, а для вагомих і значимих проектів», – зазначила Ірина Вахович.



«Це дуже хороший приклад, коли ти віддаєш себе роботі в спорті і отримуєш таку підтримку», – зауважив ректор ВНУ Анатолій Цьось.







Усі спортсмени були надзвичайно щасливими, що їхні старання не марні і про них дбають не лише у період змагань, але й дбають про базові потреби, такі як житло.



Юрій Вандюк розповів Інформаційному агентству ВолиньPost, що спортом почав займатися 12 років тому: «Ходив просто плавати на річку, а мій тренер Семенюк Федір Іванович побачив потенціал, посадив у човен і вже тоді я почав робити перші чемпіонські гребки на каное», – ділиться Юрій Вандюк.



Так, повеслувавши три роки хлопець зі своїм напарником Андрієм Рибачком почали отримувати перші міжнародні медалі на чемпіонатах Європи серед юніорів.



Зараз же Юрій тренується із командою, яка готується до Олімпійських ігор, зізнається, що і сам прагне здобути для своєї країни олімпійське «золото».







Метальниця молоту Ірина Климець каже, що коли отримувала документи на квартиру, то її переповнював адреналін: «Це, наче ти стоїш десь на п’ядесталі пошани, отримуєш нагороду і бачиш, як піднімається прапор твоєї країни», – говорить дівчина.







Легкоатлетка Олена Собчук каже, що вона із чоловіком займалися спортом задля того, аби досягнути високих результатів і прославляти Україну за кордоном, тож вважає, що усі спортсмени, які сьогодні отримують квартири на них заслуговують.



«Останнім часом фізичній культурі і спорту приділяють багато уваги, ми ж у свою чергу будемо працювати і надалі та показувати ще кразі результати», – каже дівчина.



Її чоловік Дмитро, який також професійно займається спортом, звернувся до студентів: «Ми є живий приклад, що успіху у спорті можна досягнути. Займайтеся чимось, розвивайтесь, не потрібно 5 років просто лежати на ліжку, показуйте результати і прославляйте нашу країну», – виступив Дмитро Собчук.







Окрему вдячність спортсмени висловили депутату Луцької міської ради, директору Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрію Авраменку.



«Командна робота починається із човна, в якому сидить академічна гребля, вона починається з тренера і атлета, із законодавчої і виконавчої гілок влади, місцевого самоврядування. Сьогодні говорили за Андрія Авраменка, який, подібно олімпійському вогню, об’єднав усі кабінети, аби добитися цих квартир. Для мене сьогодні була честь вручати документи на помешкання», – виступив радник голови Волинської обласної державної адміністрації Сергій Бизов.







Окрім цього, викладачі та керівники спортивних шкіл міста також отримали відзнаки.



За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту у місті Луцьку, пропаганду здорового способу життя, а також з нагоди Дня фізичної культури та спорту почесною грамотою міського голови нагородили доцента кафедри теорії спорту та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки Жанну Станіславівну Мудрик.



Подяки міського голови оголосили директору комунального закладу «Дитяча юнацька спортивна школа №2» Валерію Валерійовичу Панчуку, тренеру із боротьби самбо Аліні Анатоліївні Бондаревій, директору із навчально-тренувальної роботи Волинської обласної дитячої юнацької спортивної школи інвалідів Оксані Андріївні Рожок, голові спортивного клубу «Лучеськ» Олександру Олеговичу Оришку, тренеру викладачу громадської організації «Федерація триатлону міста Луцька» Роману Віталійовичу Гаврилюку, старшому тренеру викладачу відділення спортивної акробатики ВОДЮСШ Олені Юріївні Кашпінович, старшому тренеру викладачу відділення легкої атлетики обласної дитячої юнацької спортивної школи В’ячеславу Матвійовичу Киричуку, тренеру викладачу з волейболу ВОДЮСШ Олені Олексіївні Алєксєєвій та Галині Віталіївні Ромашкевич, а також подяку оголосили заступнику директора обласної дитячої юнацької спортивної школи «Юний Динамівець» фізкультурно-спортивного товариства «Динамо Україна» Лілії Ярославівні Каліновській і бронзовому призеру сьомого чемпіонату світу фізкультурного спортивного лову риби на мормишку Віктору Анатолійовичу Жоніну.







Радник міського голови Ігор Поліщук зазначив, що спортсменів мотивуватимуть і надалі, зокрема вже орієнтовно за два тижні квартиру пообіцяли вручити чемпіону зі спортивної ходьби Івану Банзеруку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Дня фізичної культури та спорту, який у Луцьку відзначили 14 вересня, волинським спортсменам подарували три квартири.Так, за співфінансування із бюджетів області та міста, квартири придбали для трьох волинських майстрів спорту міжнародного класу: метальниці молота, каноїстата скороходкиіз чоловікомНагадаємо, раніше в місті передбачили 800 тисяч гривень на співфінансування купівлі житла спортсменам Урочисте вручення ордерів на помешкання влаштували на спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки, де окрім офіційної частини для учасників святкування Дня спорту підготували також декілька показових виступів від юних гімнасток і студенток-черлідерок вишу.Радник луцького міського головизазначив, що молодь надзвичайно важливо залучати до спорту, аби виховувати у них правильні риси.«Луцька міська рада одним зі своїх пріоритетів визначила розвиток спорту. Нам і далі потрібно працювати, аби мотивувати спортсменів, які гідно представляють і місто і область на міжнародній спортивній арені», – зазначив посадовець.Голова Волинської обласної радидодала, що важливо не лише працювати, але й бачити результати роботи, позаяк у спорті вони є дуже помітними.«Серія правильних рухів дає мотивацію. Якщо ж спрямовувати роботу на результат, то він завжди буде, але лише соціально-відповідальні спрямовують цей вектор «на результат» не для себе, а для вагомих і значимих проектів», – зазначила Ірина Вахович.«Це дуже хороший приклад, коли ти віддаєш себе роботі в спорті і отримуєш таку підтримку», – зауважив ректор ВНУУсі спортсмени були надзвичайно щасливими, що їхні старання не марні і про них дбають не лише у період змагань, але й дбають про базові потреби, такі як житло.Юрій Вандюк розповів, що спортом почав займатися 12 років тому: «Ходив просто плавати на річку, а мій тренерпобачив потенціал, посадив у човен і вже тоді я почав робити перші чемпіонські гребки на каное», – ділиться Юрій Вандюк.Так, повеслувавши три роки хлопець зі своїм напарником Андрієм Рибачком почали отримувати перші міжнародні медалі на чемпіонатах Європи серед юніорів.Зараз же Юрій тренується із командою, яка готується до Олімпійських ігор, зізнається, що і сам прагне здобути для своєї країни олімпійське «золото».Метальниця молоту Ірина Климець каже, що коли отримувала документи на квартиру, то її переповнював адреналін: «Це, наче ти стоїш десь на п’ядесталі пошани, отримуєш нагороду і бачиш, як піднімається прапор твоєї країни», – говорить дівчина.Легкоатлетка Олена Собчук каже, що вона із чоловіком займалися спортом задля того, аби досягнути високих результатів і прославляти Україну за кордоном, тож вважає, що усі спортсмени, які сьогодні отримують квартири на них заслуговують.«Останнім часом фізичній культурі і спорту приділяють багато уваги, ми ж у свою чергу будемо працювати і надалі та показувати ще кразі результати», – каже дівчина.Її чоловік Дмитро, який також професійно займається спортом, звернувся до студентів: «Ми є живий приклад, що успіху у спорті можна досягнути. Займайтеся чимось, розвивайтесь, не потрібно 5 років просто лежати на ліжку, показуйте результати і прославляйте нашу країну», – виступив Дмитро Собчук.Окрему вдячність спортсмени висловили депутату Луцької міської ради, директору Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності«Командна робота починається із човна, в якому сидить академічна гребля, вона починається з тренера і атлета, із законодавчої і виконавчої гілок влади, місцевого самоврядування. Сьогодні говорили за Андрія Авраменка, який, подібно олімпійському вогню, об’єднав усі кабінети, аби добитися цих квартир. Для мене сьогодні була честь вручати документи на помешкання», – виступив радник голови Волинської обласної державної адміністраціїОкрім цього, викладачі та керівники спортивних шкіл міста також отримали відзнаки.За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту у місті Луцьку, пропаганду здорового способу життя, а також з нагоди Дня фізичної культури та спорту почесною грамотою міського голови нагородили доцента кафедри теорії спорту та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиПодяки міського голови оголосили директору комунального закладу «Дитяча юнацька спортивна школа №2», тренеру із боротьби самбо, директору із навчально-тренувальної роботи Волинської обласної дитячої юнацької спортивної школи інвалідів, голові спортивного клубу «Лучеськ», тренеру викладачу громадської організації «Федерація триатлону міста Луцька», старшому тренеру викладачу відділення спортивної акробатики ВОДЮСШ, старшому тренеру викладачу відділення легкої атлетики обласної дитячої юнацької спортивної школи, тренеру викладачу з волейболу ВОДЮСШта, а також подяку оголосили заступнику директора обласної дитячої юнацької спортивної школи «Юний Динамівець» фізкультурно-спортивного товариства «Динамо Україна»і бронзовому призеру сьомого чемпіонату світу фізкультурного спортивного лову риби на мормишкуРадник міського голови Ігор Поліщук зазначив, що спортсменів мотивуватимуть і надалі, зокрема вже орієнтовно за два тижні квартиру пообіцяли вручити чемпіону зі спортивної ходьби

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