На Волині п'яний велосипедист в'їхав в бетонну електроопору: чоловік помер у лікарні
Сьогодні, 14:22
На Волині п'яний чоловік, не впоравшись з керуванням велосипеда, з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з бетонною електроопорою.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася поблизу села Гута-Камінська Камінь-Каширського району 12 вересня. Як зазначається, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням велосипеда та врізався в бетонну електроопору. Потерпілого доставили в реанімаційне відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні з тяжкими травмами, серед яких - закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа та складна політравма.
На жаль, вчора, 13 вересня, чоловік помер, так і не прийшовши до тями.
Як стало відомо, померлий - 1980 року народження, житель села Раків Ліс.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася поблизу села Гута-Камінська Камінь-Каширського району 12 вересня. Як зазначається, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням велосипеда та врізався в бетонну електроопору. Потерпілого доставили в реанімаційне відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні з тяжкими травмами, серед яких - закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа та складна політравма.
На жаль, вчора, 13 вересня, чоловік помер, так і не прийшовши до тями.
Як стало відомо, померлий - 1980 року народження, житель села Раків Ліс.
Головне фото - ілюстративне.
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