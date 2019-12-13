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На Волині п'яний велосипедист в'їхав в бетонну електроопору: чоловік помер у лікарні

На Волині п'яний велосипедист в'їхав в бетонну електроопору: чоловік помер у лікарні
На Волині п'яний чоловік, не впоравшись з керуванням велосипеда, з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з бетонною електроопорою.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася поблизу села Гута-Камінська Камінь-Каширського району 12 вересня. Як зазначається, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням велосипеда та врізався в бетонну електроопору. Потерпілого доставили в реанімаційне відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні з тяжкими травмами, серед яких - закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа та складна політравма.

На жаль, вчора, 13 вересня, чоловік помер, так і не прийшовши до тями.

Як стало відомо, померлий - 1980 року народження, житель села Раків Ліс.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, смерть, велосипедист, трагедія
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