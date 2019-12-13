На Волині п'яний велосипедист в'їхав в бетонну електроопору: чоловік помер у лікарні





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Трагедія трапилася поблизу села Гута-Камінська Камінь-Каширського району 12 вересня. Як зазначається, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням велосипеда та врізався в бетонну електроопору. Потерпілого доставили в реанімаційне відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні з тяжкими травмами, серед яких - закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа та складна політравма.



На жаль, вчора, 13 вересня, чоловік помер, так і не прийшовши до тями.



Як стало відомо, померлий - 1980 року народження, житель села Раків Ліс.



Головне фото - ілюстративне.

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