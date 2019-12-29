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Дві перемоги на старті сезону: волинські волейболістки гідно виступили на чемпіонаті України

Дві перемоги на старті сезону: волинські волейболістки гідно виступили на чемпіонаті України
11-12 вересня у Луцьку відбувся 1 тур чемпіонату України з волейболу у жіночій Суперлізі 2020-2021, у якому Волинська волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» показала чудовий результат, двічі здобувши перемогу на старті сезону.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Так, 11 вересня волинська команда перемогла житомирську команду. Рахунок – ВК «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» - «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - 0:3 (21:25, 22:25, 15:25). Поєдинок був напруженим для обох команд, проте в останньому сеті волинянки остаточно закріпили свою позицію.

Найбільше м’ячів у складі нашої команди забила Вікторія Даньчак (14), Людмила Осачук (13) та Марина Скрипник (13).

12 вересня відбулася гра «Волинь-Університет-ОДЮСШ» з командою міста Тернопіль «Галичанка-ЗНУ», у якій волинянки здобули другу перемогу з рахунком 3:0 (25:13, 25:20, 25:23).

Головний тренер «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - Богуслав Галицький.

Дві перемоги на старті сезону: волинські волейболістки гідно виступили на чемпіонаті України


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Теги: спорт, Волинь, волейбол
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