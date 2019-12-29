Дві перемоги на старті сезону: волинські волейболістки гідно виступили на чемпіонаті України





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



Так, 11 вересня волинська команда перемогла житомирську команду. Рахунок – ВК «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» - «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - 0:3 (21:25, 22:25, 15:25). Поєдинок був напруженим для обох команд, проте в останньому сеті волинянки остаточно закріпили свою позицію.



Найбільше м’ячів у складі нашої команди забила Вікторія Даньчак (14), Людмила Осачук (13) та Марина Скрипник (13).



12 вересня відбулася гра «Волинь-Університет-ОДЮСШ» з командою міста Тернопіль «Галичанка-ЗНУ», у якій волинянки здобули другу перемогу з рахунком 3:0 (25:13, 25:20, 25:23).



Головний тренер «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - Богуслав Галицький.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-12 вересня у Луцьку відбувся 1 тур чемпіонату України з волейболу у жіночій Суперлізі 2020-2021, у якому Волинська волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» показала чудовий результат, двічі здобувши перемогу на старті сезону.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Так, 11 вересня волинська команда перемогла житомирську команду. Рахунок – ВК «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» - «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - 0:3 (21:25, 22:25, 15:25). Поєдинок був напруженим для обох команд, проте в останньому сеті волинянки остаточно закріпили свою позицію.Найбільше м’ячів у складі нашої команди забила(14),(13) та(13).12 вересня відбулася гра «Волинь-Університет-ОДЮСШ» з командою міста Тернопіль «Галичанка-ЗНУ», у якій волинянки здобули другу перемогу з рахунком 3:0 (25:13, 25:20, 25:23).Головний тренер «Волинь-Університет-ОДЮСШ» -

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію